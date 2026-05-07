櫻桃小丸子生日派對登陸尖沙咀 2.5米巨型吹氣裝置/快閃店生日限定商品/見面會 (免費入場)

每年5月8日是日本國民動畫角色櫻桃小丸子的生日，今年這位鬼馬壽星女將以大型派對規格慶生。於5月8日至10日，一連三日在尖沙咀The ONE露天廣場舉行「櫻桃小丸子生日派對2026」，到時現場將會有全新2.5米高壽星造型小丸子立體吹氣裝置、限定快閃店，以及多場粉絲見面活動，派對免費開放予公眾入場。粉絲們即睇以下詳情。
粉絲必影角色立牌打卡位
派對入口率先迎接粉絲的，是首次亮相的2.5米高壽星造型小丸子吹氣裝置，連同野口同學、小渚同學、小玉同學、花輪同學、杉山同學及大野同學等一眾主要角色立牌，打造繽紛的主題打卡區。今次的生日派對將免費開放予公眾觀賞，各位粉絲可以盡情拍照留念。
野口同學聯同AVANTGARDEY獻舞助陣
同時，5月8日晚野口同學將特別為小丸子炮製驚喜，找來紅遍全球的日本人氣舞蹈天團AVANTGARDEY，精心編排全新熱舞《野口KUKUKU》，以搞笑舞步盡展野口同學鬼馬又活潑的另一面。團隊中兩位人氣成員Aimu與Kohana更遠道由日本親臨現場擔任表演嘉賓，與野口同學同台獻舞。《野口KUKUKU》MV現已於AVANTGARDEY的YouTube頻道首度發佈，粉絲可率先觀看並練習舞步，届時在現場一同跟跳。同場壽星造型的小丸子亦將與廣東話配音員麗麗一同現身，與粉絲合照及簽名。
快閃店全球同步發售近30款生日限定商品
此外，場內還特設了櫻桃小丸子快閃店，將於5月8日起全球同步發售近30款生日系列最新商品。今次以Tiffany Blue為主色調，產品涵蓋針織小物袋、斜揹小袋、手挽袋、Cap帽、原子筆、貼紙、耳環、餐具、掛飾及襟章盲盒等，兼具實用與收藏價值。
VIP入場券及周末見面會
若想獲得生日派對VIP禮遇，包括近距離與壽星女小丸子合照、參與限定遊戲及獲取蓋章限定版Postcard，粉絲只需於The ONE UG1快閃店即日消費滿港幣200元，即可換領VIP入場券一張，數量有限，換完即止
錯過5月8日派對的粉絲亦毋須失望，5月9至10日周末將延續慶祝活動，設有「小丸子生日見面會」。只要於快閃店即日作任何消費，即可換領見面會入場券，於每日下午2時至3時與壽星造型的小丸子見面及擊掌打卡，親口向壽星女送上生日祝福。
櫻桃小丸子生日派對打卡裝置
日期： 2026年5月8日至5月10日（星期五至日）
地點： 尖沙咀The ONE露天廣場
櫻桃小丸子生日派對限定活動詳情
日期： 2026年5月8日（星期五）
地點： 尖沙咀The ONE露天廣場
時間： 下午6時30分至晚上7時
參加方法： 於櫻桃小丸子快閃店即日消費滿HK$200換取生日派對VIP入場券一張。
櫻桃小丸子生日見面會限定活動詳情
日期： 2026年5月9日至5月10日（星期六及日）
地點： 尖沙咀The ONE露天廣場
時間： 下午2時至3時
參加方法： 於櫻桃小丸子快閃店即日作任何消費，可換取見面會入場券一張。
櫻桃小丸子快閃店生日系列商品發售詳情
日期： 2026年5月8日起率先發售
地點： 尖沙咀The ONE UG1
開放時間： 上午11時30分至晚上9時