櫻桃小丸子生日派對登陸尖沙咀 2.5米巨型吹氣裝置/快閃店生日限定商品/見面會 (免費入場)

每年5月8日是日本國民動畫角色櫻桃小丸子的生日，今年這位鬼馬壽星女將以大型派對規格慶生。於5月8日至10日，一連三日在尖沙咀The ONE露天廣場舉行「櫻桃小丸子生日派對2026」，到時現場將會有全新2.5米高壽星造型小丸子立體吹氣裝置、限定快閃店，以及多場粉絲見面活動，派對免費開放予公眾入場。粉絲們即睇以下詳情。

粉絲必影角色立牌打卡位

派對入口率先迎接粉絲的，是首次亮相的2.5米高壽星造型小丸子吹氣裝置，連同野口同學、小渚同學、小玉同學、花輪同學、杉山同學及大野同學等一眾主要角色立牌，打造繽紛的主題打卡區。今次的生日派對將免費開放予公眾觀賞，各位粉絲可以盡情拍照留念。

野口同學聯同AVANTGARDEY獻舞助陣

同時，5月8日晚野口同學將特別為小丸子炮製驚喜，找來紅遍全球的日本人氣舞蹈天團AVANTGARDEY，精心編排全新熱舞《野口KUKUKU》，以搞笑舞步盡展野口同學鬼馬又活潑的另一面。團隊中兩位人氣成員Aimu與Kohana更遠道由日本親臨現場擔任表演嘉賓，與野口同學同台獻舞。《野口KUKUKU》MV現已於AVANTGARDEY的YouTube頻道首度發佈，粉絲可率先觀看並練習舞步，届時在現場一同跟跳。同場壽星造型的小丸子亦將與廣東話配音員麗麗一同現身，與粉絲合照及簽名。

