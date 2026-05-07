Club Med蘇梅島全新海島度假村2028年開幕 逾200米私人海灘+客房空間擴大/泰國首間尊尚假期系列度假村

Club Med蘇梅島度假村2028正式開幕

預計於2028年下半年正式開幕的Club Med蘇梅島度假村，將為東南亞及太平洋(ESAP)區域第三間尊尚假期系列(Exclusive Collection)度假村，同時亦是泰國首間尊尚假期系列度假村。亦是繼1985年開幕的Club Med布吉度假村後，在泰國的第二間度假村。

Club Med蘇梅島度假村距離蘇梅島機場只需25分鐘車程，擁有303間客房，設計靈感融合泰國文化傳承與島嶼自然美景，打造時尚現代的度假氛圍，展現泰國島嶼的獨特魅力。度假村坐落於蘇梅島北岸，擁有逾200米的私人海灘，預計將提供多元化的運動及活力海島活動。