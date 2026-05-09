電影資料館《孝女珠珠》《樊梨花》免費放映 陳寶珠/林家聲經典作銀幕重現(附領票攻略)

粵劇是香港的非物質文化遺產，為了配合「香港非遺月2026」，香港電影資料館特別策劃了《非遺影中尋》節目，並於6月13日(星期六)在館內電影院免費放映兩部經典作品。這次主角是永遠的「影迷公主」陳寶珠，資料館挑選了她的兩部風格截然不同的代表作——《孝女珠珠》與《樊梨花》，帶領戲迷走進時光隧道，細味傳統粵劇與大銀幕結合的迷人魔力。

戲味濃郁的《孝女珠珠》 (1966)

在《孝女珠珠》中，寶珠姐飾演李淑珠。故事講述她為了籌錢幫母親治病，甚至曾冒充日本人表演雜耍，直到遇見了由粵劇宗師靚次伯與名伶林家聲飾演的師徒，才真正走上粵劇學藝之路。這部電影最珍貴之處，在於它記錄了當年戲班「傳承」的真實面貌。靚次伯在片中展現了老一輩伶人對後輩的嚴格教導與藝術執著。觀眾還能親睹林家聲演出《武松大鬧獅子樓》及《華容道》等戲中戲，其唱腔與紮實的功架，絕對令戲迷拍案叫絕。