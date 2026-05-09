電影資料館《孝女珠珠》《樊梨花》免費放映 陳寶珠/林家聲經典作銀幕重現(附領票攻略)

粵劇是香港的非物質文化遺產，為了配合「香港非遺月2026」，香港電影資料館特別策劃了《非遺影中尋》節目，並於6月13日(星期六)在館內電影院免費放映兩部經典作品。這次主角是永遠的「影迷公主」陳寶珠，資料館挑選了她的兩部風格截然不同的代表作——《孝女珠珠》與《樊梨花》，帶領戲迷走進時光隧道，細味傳統粵劇與大銀幕結合的迷人魔力。
戲味濃郁的《孝女珠珠》(1966)
在《孝女珠珠》中，寶珠姐飾演李淑珠。故事講述她為了籌錢幫母親治病，甚至曾冒充日本人表演雜耍，直到遇見了由粵劇宗師靚次伯與名伶林家聲飾演的師徒，才真正走上粵劇學藝之路。這部電影最珍貴之處，在於它記錄了當年戲班「傳承」的真實面貌。靚次伯在片中展現了老一輩伶人對後輩的嚴格教導與藝術執著。觀眾還能親睹林家聲演出《武松大鬧獅子樓》及《華容道》等戲中戲，其唱腔與紮實的功架，絕對令戲迷拍案叫絕。
文武雙全的巾嬖傳奇《樊梨花》(1968)
下午放映的《樊梨花》，則展現另一種氛圍，寶珠姐化身傳奇女將，一邊以溫婉的黃梅調傾訴情絲，一邊換上戎裝大顯北派身手，盡顯巾幗英雄的威武。
此外，沈芝華的反串演出，以及武藝深厚的羽佳，在片中的精彩對打，都讓本片動作場面誠意十足。最驚喜的莫過於譚蘭卿反串的程咬金，幽默惹笑，為這部傳奇劇作增添了不少快節奏的喜感。
放映詳情與免費領票攻略：
當日三場放映均設有映前談，由知名影評人藍天雲老師導賞。
日期：6月13日(星期六)
地點：香港電影資料館電影院
場次：早上11時《孝女珠珠》、下午3時及6時30分《樊梨花》
查詢：香港電影資料館
映前座談會影評人藍天雲主講
3場放映均設映前談，由影評人藍天雲主講。觀眾憑票免費入場。門票於今天(9/5)起在資料館售票處派發。每人限取兩張，先到先得，派完即止。活動亦設少量現場名額，公眾可於放映開場前45分鐘，於資料館地下大堂排隊領取門票，每人限取1張，名額有限，先到先得，額滿即止。想與家人來一場懷舊電影之旅，別錯過這次難得的免費放映機會。