九巴聯乘水怪推全新主題開篷巴士 主題車站/期間限定店周邊精品 完成任務可獲主題紀念品

九巴近日與Sanrio 人氣角色水怪Hangyodon聯乘，以「浪漫遊香港」為主題，由5月1日起至7月30日期間進駐開篷巴士觀光路線HK1「城市魅力」，同時將尖沙咀碼頭巴士總站大變身為主題車站，還設期間限定店發售聯乘周邊產品，完成限定打卡活動更可免費獲贈主題紀念品，粉絲們即睇以下詳情！

九巴水怪主題開篷巴士 日夜兩條路線遊均九龍景點 九巴Hangyodon主題開篷巴士將行駛HK1路線，由尖沙咀碼頭巴士總站出發，日間路線途經西九文化區、油尖旺鬧市、黃大仙祠及九龍城等地標；夜間路線則可在開篷上層吹着晚風，沿途飽覽維多利亞港夜景、廟街夜市、果欄及女人街等充滿本土風情的街道景緻，用另一個角度重新認識九龍。 「九巴遊香港」路線「城市魅力」HK1︰ 路線 服務時間 主要途經地點 全程收費 HK1 日景班次 尖沙咀碼頭開︰

每日：10:00 – 17:00 每30分鐘一班 尖沙咀碼頭→西九文化區→佐敦→油麻地→旺角→太子→深水埗→黃大仙→九龍城→尖沙咀碼頭 $40# HK1 夜遊班次 尖沙咀碼頭開︰

每日︰17:30 – 23:00 每30分鐘一班 尖沙咀碼頭→西九文化區→佐敦→彌敦道（油麻地→旺角→尖沙咀）→尖沙咀碼頭 $40#

#持有九巴月票的乘客可以全程車費之二七折乘搭路線

尖沙咀碼頭主題車站 完成任務可獲主題紀念品 由即日起直至暑假，尖沙咀碼頭巴士總站將全面佈置為九巴仔 x Hangyodon主題車站，HK1沿途巴士站的路線牌亦換上聯乘主題設計。同時，金巴利道巴士站（美麗華廣場一期對出）於即日起至5月31日期間設置主題燈箱，粉絲們經過記得去打卡！ 此外，於5月份指定周末更將設有特別遊戲環節，完成簡單任務即可獲得主題紀念品一份，數量有限，送完即止。詳情請留意九巴Facebook專頁。

九巴仔 x Hangyodon 荃灣期間限定店 想入手周邊的粉絲要留意，九巴仔 x Hangyodon聯乘產品將於5月18至26日在荃灣荃新天地2期九巴期間限定店首次公開發售。產品包括主題開篷巴士模型、加大版主題八達通咭、毛絨拉鍊袋、水樽、頸枕及旅行袋等，當中巴士模型及加大版八達通咭預計將成為搶手貨，有興趣的粉絲記得早點到場。

九巴仔 x Hangyodon 荃灣期間限定店

九巴 x Sanrio Hangyodon「浪漫遊香港」 主題開篷巴士路線：HK1「城市魅力」 活動日期：2025年5月1日至7月30日 出發地點：尖沙咀碼頭巴士總站 九巴仔 x Hangyodon 荃灣期間限定店 日期：2025年5月18至26日 地點：荃灣荃新天地2期

