塔斯曼尼亞旅遊｜酒鬼必訪！9大必去威士忌蒸餾廠 體驗威士忌製作過程/冬日品酒之旅

塔斯曼尼亞擁有清爽海洋氣候及全球最純淨的水源，其出品的威士忌享譽國際。隨著南半球冬季來臨，各位酒鬼一定要到當地蒸餾廠參觀一下，參加專業導覽了解威士忌製作過程，一杯純麥威士忌搭配當季美食，絕對夠享受！今次為大家精選多個地區必到的威士忌蒸餾廠，即睇詳情。

塔斯曼尼亞東岸地區｜Waubs Harbour Distillery 位於塔斯曼尼亞比奇諾(Bicheno)海岸的Waubs Harbour Distillery，酒廠建於沿海地區，風景優美，酒廠前身為生蠔養殖場，現已改建成世界級的釀酒設施，專注釀造及熟成富有海洋風味的單一麥芽威士忌。廠內設有多個鹽分充盈的熟成倉庫，以海水作為天然冷卻系統，塑造獨特風味。品牌於2023年4月推出首個系列，便迅速獲市場關注，而限量酒款更經常售罄。酒廠提供小型導賞團及威士忌品鑑體驗，歡迎到此了解其精湛工藝和釀造理念。 地址：42 Waubs Esplanade, Bicheno, Tasmania, 7215

塔斯曼尼亞東岸地區｜Spring Bay Distillery 由家族經營的Spring Bay Distillery自2015年成立，品牌專注釀造得獎單一麥芽威士忌、琴酒及伏特加的精品酒廠。酒廠利用其地理優勢，收集屋頂雨水並保留來自海灣的天然鹽分，打造出口感柔和圓潤的基酒，並在海風環境中熟成，呈現獨特海岸風味。 地址：6 Hoods Road, Spring Beach, Tasmania, 7190 網址：https://springbaydistillery.com.au/

塔斯曼尼亞中部及中央高地地區｜Old Kempton Distillery 坐落於歷史悠久的Kempton小鎮之中，有一家知名酒廠Old Kempton Distillery，酒廠選用塔斯曼尼亞優質大麥，釀造泥煤與非泥煤單一麥芽威士忌。訪客在這裡除了可欣賞經過修復後的歷史建築外，更可在導賞其間，置身其中享用搭配新鮮農產製作的餐點。酒莊提供多款試飲套餐，包括個人化的試飲組合或單杯試飲！推薦各位訪客參加導賞，了解這座建於1842年的殖民時期旅館、以及用作威士忌熟成與儲存的舊磚馬房，深入探究當地的文化與歷史。

地址：26 Main St, Kempton TAS 7030 網址：https://www.oldkemptondistillery.com.au/

塔斯曼尼亞中部及中央高地地區｜Callington Mill Distillery 塔斯曼尼亞Oatlands有一個歷史砂岩村莊，村內有個當地規模最大、體驗最獨特的單一麥芽威士忌酒廠Callington Mill Distillery。酒廠每日開放，並提供導賞、品酒及互動式參觀體驗，其中「Serendipity Experience」讓訪客一次過品嘗五款cask strength原酒，在調配指導下創作屬於個人的單一麥芽威士忌，還可以加上親筆簽名標籤，製作700ml的客製威士忌！酒廠同時提供自助導賞，訪客將透過影音裝置了解Callington Mill的歷史，而免費的Heritage Tour則帶各位走進經修復的歷史園區，感受充滿歲月的古蹟。

地址：6 Mill Lane, Oatlands, Tasmania, 7120 網址：https://callingtonmilldistillery.com/

塔斯曼尼亞中部及中央高地地區｜Lawrenny Distillery Lawrenny Distillery佔地約400英畝，毗鄰德文特河(River Derwent)。這間家族經營的精品酒廠，擁有當地純淨的空氣與水源，加上壯麗的自然景觀，為打造高端烈酒酒廠提供極理想條件。Lawrenny Estate Distilling為全球少數採用「從農田到酒瓶」(paddock to bottle)理念的單一麥芽威士忌酒廠之一，原材料之一的大麥於自家農田種植與收割，於莊園內完成糖化、發酵與蒸餾整個製程，並於鄰近德文特河的酒窖中熟成，與當地的純淨空氣充分互動，造就風味獨特、達世界級水準的單一麥芽威士忌。

地址：6485 Lyell Highway, Ouse, Tasmania, 7140 網址：https://www.lawrenny.com/

塔斯曼尼亞北部地區｜Hellyers Road Distillery 位於塔斯曼尼亞西北部的Hellyers Road Distillery，曾入選「威士忌名人堂」Icon of Whisky殊榮，每年吸引約35,000名訪客，距離德文港僅30分鐘車程，交通十分便利！酒窖坐擁Emu Valley壯麗景色，同時提供導覽體驗，讓訪客深入了解威士忌的釀造工藝，並可親自從酒桶中裝瓶，帶走專屬當地的獨特風味，同時提供多款得獎威士忌的品嘗體驗，酒廠於2024及2025年世界威士忌大獎(World Whiskies Awards)中榮獲「澳洲最獲獎酒廠」殊榮，絕對值得一試。 地址：153 Old Surrey Road, Havenview, Burnie, Tasmania, 7320

塔斯曼尼亞北部地區｜Launceston Distillery 朗瑟斯頓機場歷史悠久的17號機庫內，有一間酒廠Launceston Distillery，是塔斯曼尼亞手工單一麥芽威士忌的重要據點。這個機庫建於1932年，是塔斯曼尼亞最古老的航空建築，曾見證Ansett-ANA年代的航空歷史，時至今日，這裡已經成為集釀造、熟成與裝瓶於一體的精品酒廠。訪客可參加導覽深入了解威士忌釀造工藝，同時了解由塔斯曼尼亞製造、配備獨特回流球設計的銅製蒸餾器。酒款以塔斯曼尼亞麥芽大麥及South Esk河純淨水釀製，於多款橡木桶中熟成，展現柔和果香與花香層次，風味優雅。

地址：287 Evandale Road, Hangar 17, Western Junction, Tasmania, 7212 網址：https://launcestondistillery.com.au/

荷伯特周邊地區｜Sullivans Cove Distillery 全球威士忌界的頂尖品牌Sullivans Cove Distillery，以「慢工出細貨」釀造哲學享譽國際。自1994年創立後，Sullivans Cove Distillery屢獲國際殊榮，包括於2014、2018及2019年榮獲世界威士忌大獎(World Whiskies Awards)「世界最佳」稱號，更於2022年獲選為「年度精釀酒廠」。酒廠堅持採用100%本地原料，並以不受時間限制的細緻工藝釀造單桶威士忌，每款作品皆為限量推出，風味獨一無二。 地址：10 Lamb Place, Cambridge, Hobart, Tasmania, 7170 網址：https://sullivanscove.com/en-hk/pages/visit-us

荷伯特周邊地區｜Lark Distillery Lark Distillery酒廠置身於建於19世紀初的歷史建築群內，從荷伯特以北出發，約30分鐘車程即可到達。訪客可參加酒廠導覽，探索品牌蒸餾工藝的奧秘，亦可以於酒窖門市品鑑Lark威士忌及Forty Spotted氈酒。完結導覽後，亦可漫步於歷史莊園之中，在優美景致與典雅建築中盡情打卡。 地址：76 Shene Road, Pontville, Tasmania, 7030 網址：https://larkdistillery.com/products/lark-pontville-distillery