網上熱話｜食客嗌鐵板餐竟用玻璃碟上扒 實物與圖片不符 網民有讚有彈

有時做嘢做得辛苦都想食返餐好，但若然柯打嘢食之後發現與餐牌上的圖片不符，少不免破壞心情，甚至影響餐廳及出品的聲譽。早前，有網民分享幫襯一間本地某老字號扒房食鐵板餐時，因為1事要求更換扒餐，卻沒料到餐廳竟然用玻璃碟放扒，引來網民兩極回應。

食客嗌鐵板餐 因1事要求更換 早前，一位食客在社交平台上發文，表示自己近日幫襯一間著名扒房餐廳，「屋企人去到叫咗份羊架，一半以上都係肥膏」，因而只好「問佢（侍應）可唔可以換雞，唔要羊啦」，並在「收走碟羊」後回應指「我只可以俾塊雞你」。

求其用玻璃碟放雞扒 原以為侍應願意將肥膏羊換成雞扒都尚算不錯，卻沒料到侍應竟「用隻茶碟咁嘅嘢裝咗塊雞出嚟」、「屋企人一啖都無食就去咗埋單」，雖然埋單姐姐提出「俾返九折」，但發文者就揚言「我地唔係嚟R折架，我地嚟得食飯，你俾返啲正常嘢食就OK架啦」。

網民有讚有彈 雖然發文者及家人對餐廳的做法極度不滿，但一眾網民就有讚有彈。有網民認為發文者嬲得合理，「食扒唔係jaja聲都唔去食」、「香港食野預咗受氣冇服務西面，又貴又逼」，亦有網民覺得餐廳做法「已經好好」，「其實佢肯換算係咁啦」、「人地來貨就係咁肥，佢又唔係講明係瘦但最後比舊肥你」、「好似出街食牛腩麵，都唔能夠話人啲牛腩太肥，換雲吞得唔得」、「輸左碟羊，之後輸多碟雞比你，仲想點」。