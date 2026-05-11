Diptyque 進駐中環開旗艦店！滿額送蠟燭＋布袋＋明信片

Diptyque 剛在香港開設全新旗艦店。新店佔地 100 平方米，橫跨兩層，室內設計既延續品牌匠心工藝的源起與精髓，亦以更具想像力的方式，呈現品牌一貫獨特的創意與詩意氛圍。中環旗艦店更首次設有專屬 Lounge，好讓客人靜靜坐下，感受店內氛圍從而挑選出自己心儀的香氣！
店舖外觀及室內設計亮點
新店位於中環荷里活道與卑利街交界，店舖外牆以雙層翠綠色調呼應建築標誌性的不對稱結構。上層的全景落地窗，更框起香港霓虹裝置藝術家劉浩輝（Jive Lau）所創作的霓虹裝置，整體感覺與城市景觀形成鮮明對比。
一踏進店內，大家就會看到以本地植物為靈感的花卉圖案襯托了Emperador 大理石馬賽克地板、木製傢俱與繽紛牆身，讓人好像進入了另一個空間。設計師把巴黎魅力融入香港懷舊質感，並與香港 70、80 年代的裝飾傳統自然揉合。再加上奧斯曼風格的線條與壁櫃，配合傳統工藝、霓虹燈與鍍鋅金屬天花板，細緻呼應鄰近古董店的門面。
沿樓梯通往上層，正前方的霓虹燈裝置點亮櫥窗，然後再往前走入小小，大家便看到一個小Lounge，而牆上包覆了Redfield 與 Dattner 的壁畫式 fresco，靈感來自周邊景觀與建築，並與窗邊霓虹裝置形成細膩對話。兩個漆面木櫃上方飾以橢圓鏡子，圖案鮮明，與市內地鐵站標誌性瓷磚遙相呼應
開幕限定精彩禮遇
為慶祝全新旗艦店開幕，Diptyque 推出荷李活道旗艦店限定淡香精套裝（$860），由 5 月 6 日起於荷李活道旗艦店可供選購。
開幕期間，凡於店內消費，可獲贈荷李活道旗艦店限定明信片乙份；
此外，凡購物滿 $3,000 或以上，更可獲贈限定刺繡帆布袋乙個，增添獨特的藝術氣息。
與此同時，全新經典香氛蠟燭系列將引領顧客沉浸於多重感官體驗與趣味之中。
凡購物滿 $1,800，顧客可獲贈 35g 迷你蠟燭乙個，並可從四款新香調（Shiso 紫蘇、Café 咖啡、Sésame noir 黑芝麻或 Rhubarbe 大黃）任擇其一。
凡消費滿K$2,200 或以上（包括至少一款新系列經典蠟燭），更可參與 The Herbarium of Scent 香氛植物圖鑑記憶遊戲，贏得禮品乙份。
此外，凡於指定日期及指定店舖消費，即可享用專屬個人化植物圖鑑印章點綴賀卡或禮盒，為心意添上一抹無形的自然詩意之香。
店舖資料
Diptyque 荷里活道旗艦店詳情：
地址：中環荷里活道 57-59 號
開放時間：每天上午11時至晚上8時
電話: 5508 9816