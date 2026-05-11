Diptyque 進駐中環開旗艦店！滿額送蠟燭＋布袋＋明信片

Diptyque 剛在香港開設全新旗艦店。新店佔地 100 平方米，橫跨兩層，室內設計既延續品牌匠心工藝的源起與精髓，亦以更具想像力的方式，呈現品牌一貫獨特的創意與詩意氛圍。中環旗艦店更首次設有專屬 Lounge，好讓客人靜靜坐下，感受店內氛圍從而挑選出自己心儀的香氣！

店舖外觀及室內設計亮點

新店位於中環荷里活道與卑利街交界，店舖外牆以雙層翠綠色調呼應建築標誌性的不對稱結構。上層的全景落地窗，更框起香港霓虹裝置藝術家劉浩輝（Jive Lau）所創作的霓虹裝置，整體感覺與城市景觀形成鮮明對比。

一踏進店內，大家就會看到以本地植物為靈感的花卉圖案襯托了Emperador 大理石馬賽克地板、木製傢俱與繽紛牆身，讓人好像進入了另一個空間。設計師把巴黎魅力融入香港懷舊質感，並與香港 70、80 年代的裝飾傳統自然揉合。再加上奧斯曼風格的線條與壁櫃，配合傳統工藝、霓虹燈與鍍鋅金屬天花板，細緻呼應鄰近古董店的門面。