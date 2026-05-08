熱門搜尋:
漢坦病毒 網上熱話 伊朗局勢 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-May-08 16:00
更新：2026-May-08 16:00

端午節2026｜即睇30+端午粽必食推介 免費送粽＋早鳥低至51折 鮑魚裹蒸粽/鹼水粽 (持續更新）

分享：
端午節2026｜即睇30+端午粽必食推介 免費送粽＋早鳥低至51折 鮑魚裹蒸粽/鹼水粽

端午節2026｜即睇30+端午粽必食推介 免費送粽＋早鳥低至51折 鮑魚裹蒸粽/鹼水粽

adblk4

每年農曆五月初五就是端午節，是華人四大節日之一，2026年的端午節為6月19日，大家一於預早選購應節端午粽啦。以下為大家精選30＋由香港品牌推出的端午粽，部分更有早鳥優惠，越早買越著數！

端午粽推介｜鴻福堂豐盛端午粽 自家CLUB會員低至51折 加送禮券

鴻福堂今年除了傳統款式外，更特別推出2款端午粽，分別為全新口味梅菜五花肉紹興粽（原價$128/會員價$75)、及中山蘆兜粽（原價$188/會員價$95)、，前者嚴選肉質鮮嫩的五花肉，搭配醇香濃郁的梅菜，口感豐富；後者則是少見的清新口味，清香的蘆兜葉精心包裹原粒鹹蛋黃、紅豆及五花肉，餡料扎實。另外還有用料矜貴的原隻鮑魚瑤柱豚肉裹蒸粽（原價$220/會員價$125)、人氣黑松露金腿瑤柱冬菇豚肉粽（原價$188/會員價$95)、養生陳皮豆沙蓮子百合梘水粽（原價$128/會員價$75)等，同樣值得一試！

adblk5

除了禮券同e券外，由4月20日起至6月17日，購買任何端午粽禮券、e 券或現貨 6 張，即送端午粽禮券或 e 券或現貨 1 張 (必須為同一單據上最低價格之端午粽為準)。 

養生五穀豚肉糭 牛肝菌姬松茸素糭 原隻鮑魚瑤柱豚肉裹蒸糭 中山蘆兜糭 梅菜五花肉紹興粽 梅菜五花肉紹興粽 及 中山蘆兜糭 陳皮豆沙蓮子百合梘水糭

端午粽推介｜香港黃金海岸酒店 高達65折優惠

連續13年榮獲米芝蓮推介的中菜廳 「粵」推出3款臻味端陽粽。五頭鮑魚裹蒸粽(原價$328)選用原隻五頭鮑魚，配以瑤柱、金華火腿、冬菇、五花腩及鹹蛋黃等豐富食材，經秘製醬料慢火入味，再以荷葉與竹葉包裹蒸製，糯米吸盡海味精華，口感軟糯鹹香，層次分明。五穀紫米素粽(原價$168)則以紫米融合多款穀物，配搭精選素食食材，口感紮實清新，輕盈不膩，散發自然穀香。豆沙鹼水粽(原價$158)以晶瑩鹼水糯米包裹細滑紅豆蓉，煙韌柔軟，甜度恰到好處。另設尊尚套裝(原價$408)及端陽「粵」品套裝(原價$458)，集合鮑魚裹蒸粽、素粽及X.O.醬，更附精緻粽形掛飾，送禮自用都有心思。

• 於2026年5月31日或之前訂購，可享8折早鳥優惠。
• 單次訂購30隻或以上更可享65折優惠。

adblk6
端陽「粵」品套裝 五頭鮑魚裹蒸糉 H 尊尚套裝 端陽粽造型掛飾

端午粽推介｜米芝蓮一星中菜廳逸東軒

香港逸東酒店旗下米芝蓮一星中菜廳逸東軒，今個端午節推出多款裹蒸糉及節日禮籃。裹蒸糉以中國山水畫作包裝設計，簡約中見細節。其中「至尊鮑魚瑤柱裹蒸糉」（港幣$348）一向備受歡迎，由行政總廚譚棟師傅主理，選用原隻鮑魚、鹹蛋黃、瑤柱、燒鵝及花菇等食材，配搭糯米與綠豆，口感軟糯之餘亦富層次，味道濃郁而不膩，適合喜愛傳統風味的人士。另一款「八寶薈萃新豬肉裹蒸糉」（港幣$318）則走健康路線，選用全植物性食材「新豬肉」，並加入花菇、紅腰豆、栗子、花生及蓮子等材料，整體味道清新，口感豐富。蒸熱後帶有淡淡竹葉香氣，入口較為輕盈，適合想吃得清爽一點的人。至於送禮必買「迎逸薈萃禮籃」（港幣$1,088）內含南美六頭鮑魚、日本瑤柱、蝦乾、琥珀合桃及人參烏龍茶等，配搭實用，包裝得體，適合節日或商務送禮。

adblk7

朗廷卓逸會專享禮遇

由即日起至5月31日，逸東軒推出「朗廷卓逸會」會員優惠，會員可享以下折扣價：

至尊鮑魚瑤柱裹蒸糉：港幣$298（原價：港幣$348）

八寶薈萃新豬肉裹蒸糉：港幣$268（原價：港幣$318）

迎逸薈萃禮籃：港幣$888（原價：港幣$1,088）

Rice Dumpling 星級裹蒸糉 HERO OmniPork Vegetarian Rice Dumpling 八寶薈萃新豬肉裹蒸糉 Closeup 2 Deluxe Gift Hamper 迎逸薈萃禮籃

端午粽推介｜港麗酒店端午粽 高達七五折優惠

港麗酒店今年端午節首次推出「雙味珍粽禮盒」（三件裝，港幣$298），一盒同時食到鹹與甜兩款口味！禮盒內包括一隻傳統鹹肉粽，鹹肉經慢火煮至入味，口感紮實、味道濃郁；另外配上兩隻鹼水粽，口感煙韌，帶淡淡鹼香與微甜。如果偏好足料款式，「鮑魚瑤柱裹蒸粽」（每隻港幣$398）用料相當豐富，鮑魚、瑤柱、花菇、鹹蛋黃、豬腩肉、燒鴨及蝦乾等一應俱全。蒸好後糯米吸收食材精華，入口帶竹葉清香，整體味道偏濃，適合喜歡傳統裹蒸粽的人。

adblk8

至於甜粽，推介「迷你蓮蓉鹼水粽」（三件裝，港幣$278）體積較細，呈金字塔形，口感煙韌，蓮蓉餡香甜不膩，飯後當甜品剛剛好，亦適合作輕便送禮之選。

於6月7日前預訂可享八折優惠，大量訂購可享高達七五折優惠，一於預早訂購啦！
網上商店

Deluxe Whole Abalone Rice Dumpling with Conpoy 至尊鮑魚瑤柱裹蒸糉 tight Deluxe Rice Dumpling with Abalone and Conpoy square 1 500x500 Rice dumpling making photo ai 1 500x500

端午粽推介｜香港君悅酒店 快閃優惠價八折

香港君悅酒店今年端午節推出多款端午粽，包羅鹹甜口味。「鮑魚瑤柱雲腿裹蒸粽」（正價：港幣408元；快閃優惠：港幣326.4元）主打傳統配搭，用上鮑魚、瑤柱、鹹蛋黃及雲腿等食材，並加入五花腩及花菇提升口感。糯米經蒸製後吸收食材精華，配合竹葉清香，整體味道偏濃郁，層次感亦較為豐富。甜粽方面有「三十年陳皮豆沙粽」（正價：港幣188元；快閃優惠：港幣150.4元），以紅豆沙配上陳皮入饌，口感細滑，甜度適中，陳皮帶出的清香令整體味道更為平衡，適合喜歡傳統甜味但不想過甜的人。另外亦設有「君悅香粽禮盒」（正價：港幣528元；快閃優惠：港幣422.4元），集合鹹甜口味，一盒即可同時品嚐不同風味，無論自用或節日送禮都較為方便。

網上訂購

adblk9
Rice Dumplings Group Shot Red Bean Dumpling with Dried Tangerine Peel (3)

端午粽推介｜九龍香格里拉及香港嘉里酒店 創意端午粽

九龍香格里拉與香港嘉里酒店發揮創意，將傳統節慶美食昇華，推出多款創意端午粽。必食全新推出的「海鮮粽三重奏」（三件裝 - 港幣$988），內有三款海鮮風味：青龍蝦瑤柱粽、鮑魚瀨尿蝦海鮮粽以及黑松露雲腿蜜餞金蠔粽，嚴選上乘海味與鹹香十足的餡料，以竹葉包裹，層層釋放馥郁香氣，配上別具巧思的龍舟造型禮盒，絕對是今年送禮的體面之選！另外亦有創意十足的清真榴槤粽（港幣$138），嚴選優質馬來西亞D24榴槤製成，內餡綿密濃郁，糯米更特別以椰漿烹煮，每口都散發淡淡班蘭葉清香，最適合當作餐後甜點。
若偏好傳統口味，香宮的經典系列同樣出色，香宮鮑魚裹蒸粽（港幣$398） 集合頂級瑤柱、鮮美鮑魚、有機豬腩肉及油香鹹蛋黃，份量十足！三十年陳皮豆沙粽（港幣$148）則選用矜貴的三十年陳皮，配搭甜而不膩的紅豆蓉，回甘果香在口腔久久不散，老少咸宜。

adblk10
Paddle & Rise Edward Panda Plush Keychain 槳動喜躍Edward熊貓公仔鎖匙扣 1 Shangri La Far Eastern Taipei Icy Dumpling Gift Set (8 pieces) 台北遠東香格里拉水晶粽禮盒 Halal Sticky Rice Dumpling with Beef Rendang 清真巴東牛肉粽 Shangri La Far Eastern Taipei Rice Dumplings Set 台北遠東香格里拉端午粽套裝 (兩件裝) Halal Sticky Rice Dumpling with Pulut Durian 清真巴東榴槤粽

ADVERTISEMENT

【👇立即追蹤👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務