端午節2026｜即睇30+端午粽必食推介 免費送粽＋早鳥低至51折 鮑魚裹蒸粽/鹼水粽 (持續更新）

每年農曆五月初五就是端午節，是華人四大節日之一，2026年的端午節為6月19日，大家一於預早選購應節端午粽啦。以下為大家精選30＋由香港品牌推出的端午粽，部分更有早鳥優惠，越早買越著數！ 端午粽推介｜鴻福堂豐盛端午粽 自家CLUB會員低至51折 加送禮券 鴻福堂今年除了傳統款式外，更特別推出2款端午粽，分別為全新口味梅菜五花肉紹興粽（原價$128/會員價$75)、及中山蘆兜粽（原價$188/會員價$95)、，前者嚴選肉質鮮嫩的五花肉，搭配醇香濃郁的梅菜，口感豐富；後者則是少見的清新口味，清香的蘆兜葉精心包裹原粒鹹蛋黃、紅豆及五花肉，餡料扎實。另外還有用料矜貴的原隻鮑魚瑤柱豚肉裹蒸粽（原價$220/會員價$125)、人氣黑松露金腿瑤柱冬菇豚肉粽（原價$188/會員價$95)、養生陳皮豆沙蓮子百合梘水粽（原價$128/會員價$75)等，同樣值得一試！

除了禮券同e券外，由4月20日起至6月17日，購買任何端午粽禮券、e 券或現貨 6 張，即送端午粽禮券或 e 券或現貨 1 張 (必須為同一單據上最低價格之端午粽為準)。

端午粽推介｜香港黃金海岸酒店 高達65折優惠 連續13年榮獲米芝蓮推介的中菜廳 「粵」推出3款臻味端陽粽。五頭鮑魚裹蒸粽(原價$328)選用原隻五頭鮑魚，配以瑤柱、金華火腿、冬菇、五花腩及鹹蛋黃等豐富食材，經秘製醬料慢火入味，再以荷葉與竹葉包裹蒸製，糯米吸盡海味精華，口感軟糯鹹香，層次分明。五穀紫米素粽(原價$168)則以紫米融合多款穀物，配搭精選素食食材，口感紮實清新，輕盈不膩，散發自然穀香。豆沙鹼水粽(原價$158)以晶瑩鹼水糯米包裹細滑紅豆蓉，煙韌柔軟，甜度恰到好處。另設尊尚套裝(原價$408)及端陽「粵」品套裝(原價$458)，集合鮑魚裹蒸粽、素粽及X.O.醬，更附精緻粽形掛飾，送禮自用都有心思。



• 於2026年5月31日或之前訂購，可享8折早鳥優惠。

• 單次訂購30隻或以上更可享65折優惠。

端午粽推介｜米芝蓮一星中菜廳逸東軒 香港逸東酒店旗下米芝蓮一星中菜廳逸東軒，今個端午節推出多款裹蒸糉及節日禮籃。裹蒸糉以中國山水畫作包裝設計，簡約中見細節。其中「至尊鮑魚瑤柱裹蒸糉」（港幣$348）一向備受歡迎，由行政總廚譚棟師傅主理，選用原隻鮑魚、鹹蛋黃、瑤柱、燒鵝及花菇等食材，配搭糯米與綠豆，口感軟糯之餘亦富層次，味道濃郁而不膩，適合喜愛傳統風味的人士。另一款「八寶薈萃新豬肉裹蒸糉」（港幣$318）則走健康路線，選用全植物性食材「新豬肉」，並加入花菇、紅腰豆、栗子、花生及蓮子等材料，整體味道清新，口感豐富。蒸熱後帶有淡淡竹葉香氣，入口較為輕盈，適合想吃得清爽一點的人。至於送禮必買「迎逸薈萃禮籃」（港幣$1,088）內含南美六頭鮑魚、日本瑤柱、蝦乾、琥珀合桃及人參烏龍茶等，配搭實用，包裝得體，適合節日或商務送禮。

朗廷卓逸會專享禮遇 由即日起至5月31日，逸東軒推出「朗廷卓逸會」會員優惠，會員可享以下折扣價： 至尊鮑魚瑤柱裹蒸糉：港幣$298（原價：港幣$348） 八寶薈萃新豬肉裹蒸糉：港幣$268（原價：港幣$318） 迎逸薈萃禮籃：港幣$888（原價：港幣$1,088）

端午粽推介｜港麗酒店端午粽 高達七五折優惠 港麗酒店今年端午節首次推出「雙味珍粽禮盒」（三件裝，港幣$298），一盒同時食到鹹與甜兩款口味！禮盒內包括一隻傳統鹹肉粽，鹹肉經慢火煮至入味，口感紮實、味道濃郁；另外配上兩隻鹼水粽，口感煙韌，帶淡淡鹼香與微甜。如果偏好足料款式，「鮑魚瑤柱裹蒸粽」（每隻港幣$398）用料相當豐富，鮑魚、瑤柱、花菇、鹹蛋黃、豬腩肉、燒鴨及蝦乾等一應俱全。蒸好後糯米吸收食材精華，入口帶竹葉清香，整體味道偏濃，適合喜歡傳統裹蒸粽的人。

端午粽推介｜香港君悅酒店 快閃優惠價八折 香港君悅酒店今年端午節推出多款端午粽，包羅鹹甜口味。「鮑魚瑤柱雲腿裹蒸粽」（正價：港幣408元；快閃優惠：港幣326.4元）主打傳統配搭，用上鮑魚、瑤柱、鹹蛋黃及雲腿等食材，並加入五花腩及花菇提升口感。糯米經蒸製後吸收食材精華，配合竹葉清香，整體味道偏濃郁，層次感亦較為豐富。甜粽方面有「三十年陳皮豆沙粽」（正價：港幣188元；快閃優惠：港幣150.4元），以紅豆沙配上陳皮入饌，口感細滑，甜度適中，陳皮帶出的清香令整體味道更為平衡，適合喜歡傳統甜味但不想過甜的人。另外亦設有「君悅香粽禮盒」（正價：港幣528元；快閃優惠：港幣422.4元），集合鹹甜口味，一盒即可同時品嚐不同風味，無論自用或節日送禮都較為方便。



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端午粽推介｜九龍香格里拉及香港嘉里酒店 創意端午粽 九龍香格里拉與香港嘉里酒店發揮創意，將傳統節慶美食昇華，推出多款創意端午粽。必食全新推出的「海鮮粽三重奏」（三件裝 - 港幣$988），內有三款海鮮風味：青龍蝦瑤柱粽、鮑魚瀨尿蝦海鮮粽以及黑松露雲腿蜜餞金蠔粽，嚴選上乘海味與鹹香十足的餡料，以竹葉包裹，層層釋放馥郁香氣，配上別具巧思的龍舟造型禮盒，絕對是今年送禮的體面之選！另外亦有創意十足的清真榴槤粽（港幣$138），嚴選優質馬來西亞D24榴槤製成，內餡綿密濃郁，糯米更特別以椰漿烹煮，每口都散發淡淡班蘭葉清香，最適合當作餐後甜點。

若偏好傳統口味，香宮的經典系列同樣出色，香宮鮑魚裹蒸粽（港幣$398） 集合頂級瑤柱、鮮美鮑魚、有機豬腩肉及油香鹹蛋黃，份量十足！三十年陳皮豆沙粽（港幣$148）則選用矜貴的三十年陳皮，配搭甜而不膩的紅豆蓉，回甘果香在口腔久久不散，老少咸宜。