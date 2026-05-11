給自己放一個「沒有內疚感」的假期：香港在職媽媽的出走練習

早上七點鬧鐘響起，催促小朋友換校服、趕回公司開會；下班後急步回家，無縫接軌地檢查功課。所謂的「Me Time」，往往只剩下深夜孩子熟睡後，獨自滑手機的那半小時。在香港，我們習慣了把「好媽媽」和「好員工」這兩個角色演到極致，卻似乎漸漸忘記了自己。 有一種掙扎，叫「媽媽的罪疚感」 很多在職媽媽不是沒有假期，而是過不了心裡那關。每當閃過「好想自己飛一轉唞唞氣」的念頭，內疚感就隨之而來：「把孩子交給家人照顧幾天，會不會太自私？」然而，長期處於繃緊狀態，不僅耗損心神，也容易把壓力不自覺地帶給身邊的人。

從日常抽離，找回久違的鬆弛感 近日社交平台上有一段母親節短片引起不少共鳴。影片紀錄了三位同樣是在職媽媽的香港快運 （HK Express ）員工，暫時放下了香港的繁囂與家庭的牽絆，飛到陽光普照的沙巴。 畫面上，她們在海邊漫步、毫無顧忌地大笑。沒有孩子在旁邊哭鬧著要抱，也沒有做不完的家務。看著她們在沙巴的陽光下展露那種久違了的鬆弛笑容，不少媽媽都表示：「突然驚覺，自己已經很久沒有這樣毫無負擔地笑過。」這段短片溫柔地提醒大家：偶爾的「自私」其實並不是罪。

旅行，是一場隨心的自我療癒 去旅行充電，不需要甚麼宏大的計劃。趁週末買張高性價比的機票，來一趟三兩天的短線遊：飛去台北喝杯安靜的手沖咖啡、去峴港做個沉浸式的 Spa，又或者帶個大空篋去瘋狂 Shopping 掃貨慰勞自己。 這正正體現了旅行的意義——最重要是能按自己的節奏出發。透過 HK Express，你可以隨心加購所需的機上餐飲及行李限額，或者選擇「改票易」來保持行程彈性。這種能完全掌控自己步伐、真正做到「盡情去飛」的自由，不僅是對身體的犒賞，更是對心靈的修復。

外國人常說「Happy Wife, Happy Life」，其實「Happy Mom, Happy Family」同樣真確。當我們透過短暫的抽離，找回那個充滿能量的自己，帶著真正開心的笑容回家，我們才能成為一個更有力量的母親。 各位 Working Mom，是時候放下無謂的內疚感了。隨心起行，不妨上 www.hkexpress.com 看看航班，為自己買張機票，好好對自己，就從這一次專屬於你的出走開始。

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