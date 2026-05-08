跳高女神楊文蔚品牌聯乘CINNAMOROLL 跳高主題柔軟配色打造百搭單品

香港「跳高女神」楊文蔚(Cecilia)主理品牌AIM HIGHER CLUB，首度夢幻聯乘Sanrio CINNAMOROLL！推出一系列以「Aim High, Stay Soft」為主題的限定系列，將品牌中的運動精神融合CINNAMOROLL的柔軟純真，除了有大量柔和配色的單品外，系列同時更推出親子裝，即睇詳情！

「Aim High, Stay Soft」系列 CINNAMOROLL軟萌登場 是次「Aim High, Stay Soft」系列中，將跳高運動與CINNAMOROLL 軟萌形象結合，CINNAMOROLL將身穿專屬運動服，跨過橫桿，同時以學院風 MONOGRAM元素及柔和粉藍、海軍軍等顏色，打造出一系列可愛爆燈的CINNAMOROLL跳高造型圖案！「Aim High, Stay Soft」所傳達的訊息在於追夢路上，不必要變得堅硬，向上同時更可保持柔軟，為自己保留歇息的空間，才能令自己前進得更遠。系列將推出多款單品，包括UNISEX 服飾、女生專屬版型、外套、下裝、童裝及生活配件。

AIM HIGHER CLUB x CINNAMOROLL UNISEX TEE系列 是次系列中，這款「AIM HIGH STAY SOFT」T-SHIRT將是最具代表性的主打商品之一，提供 WHITE 及 NAVY 兩款配色，並設有童裝尺碼。前方印有聯乘標誌，而在背面則以大幅CINNAMOROLL主視覺展現「AIM HIGH, STAY SOFT」主題圖像，帶出系列精神。而另一款主打TEE款則以WASHED BABY BLUE作主色，延續雲朵與天空的夢幻感覺。

女生專屬上衣系列 「JUMPING ON THE CLOUD EMBROIDERY WOMEN FITTED TEE」採用短身剪裁，以刺繡方式呈現CINNAMOROLL跳上雲端的圖案，貼身之餘亦保留活動時的舒適度，是女生必收款式！

外套及針織系列 「J LIGHT BABY BLUE WINDBREAKER」是一款輕盈機能向外套，正面胸口結合「STAY SOFT」標語與CINNAMOROLL 圖案，背面則有品牌OVAL LOGO 及跳高刺繡，並設有透氣開口、全拉鏈及彈性袖口，實用同時充滿造型感。另一款充滿溫柔感覺的女生針織單品「FLECKING BABY BLUE KNIT CARDIGAN」，胸前加入 ON THE BAR BADGE，背領則有聯乘刺繡標籤，短版設計配合柔軟針織面料，營造出輕柔又具層次感的造型效果。

下裝系列 是次系列同時推出下裝單品，以這款「NAVY WIDE COMFY PANTS」為重點，採用TENCEL、WOOL及SPANDEX混紡面料，具有柔軟垂墜感及彈性，闊腳設計令穿著更舒適。

下裝系列

配件系列 今次系列同時推出CINNAMOROLL的主題掛件，CINNAMOROLL將換上專屬 AIM HIGHER CLUB聯名TEE及CAP帽，並配有心形扣環，無論掛在手袋、鎖匙或小物上都非常可愛，粉絲絕對必入手！

AIM HIGHER CLUB POP-UP STORE 地址：旺角朗豪坊6樓K601號舖 營業時間：12:00 - 21:00