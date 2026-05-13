芝娃娃原來咁多秘密！一文睇清芝娃娃 16 個冷知識 性格/習性/健康重點

在一眾小型犬之中，芝娃娃向來憑著細小身形和「表情多多」吸引不少人關注。不過，除了外表可愛，其實牠們還隱藏著不少有趣又實用的冷知識——由對甜味的敏感程度，到性格、行為習慣，甚至身體特徵，每一點都足以顛覆不少人對這個品種的印象。如果大家都是跟編輯一樣，超級喜歡芝娃娃的話，不妨一齊深入了解，看看牠們還有哪些小秘密。

芝娃娃冷知識 1. 甜味感知

芝娃娃冷知識 1. 甜味感知 狗狗祖先主要屬於肉食動物，在長期演化之下，不少品種對感知甜味的能力已經減弱，對甜食亦不算特別有興趣。 但芝娃娃卻屬於少數例外，牠們仍然能清晰分辨甜味，對帶甜的食物反應較大，亦更容易被這類味道吸引，編輯屋企隻小王子就最鍾意食起沙西瓜。 芝娃娃冷知識 2. 世界上最細隻狗狗 芝娃娃屬於極小型犬，平均身高約15至25厘米、體重約1.5至3公斤，細小到有時甚至可以坐入杯中。不過體型雖細，個性卻相當大膽，自信又好勝，偶爾更會挑戰體型較大的狗狗（編輯深深體會）。

芝娃娃 16 個冷知識

芝娃娃冷知識 3. 分短毛與長毛兩種 芝娃娃不但毛色多變，毛質方面亦分短毛與長毛兩類。短毛款較常見，毛質貼服光滑；長毛款則毛髮較柔軟，耳朵、尾巴等位置會有較長飄毛，需要定期梳理打理。 芝娃娃冷知識 4. 源自墨西哥的代表犬種 芝娃娃名稱來自墨西哥奇瓦瓦州，相傳由古代犬種Techichi演化而來，曾被視為神聖動物。現時芝娃娃亦被視為墨西哥的代表犬種之一。

芝娃娃冷知識 5. 聽覺特別敏銳 芝娃娃耳朵靈活，可接收不同方向聲音，聽覺相當敏銳。牠們容易對聲響有反應，經常吠叫(我家王子分貝應該爆燈) ，其實多數是出於警覺或想提醒主人周圍有動靜。 芝娃娃冷知識 6. 極度黏人又忠心 芝娃娃對主人非常依賴，喜歡貼身跟隨，亦會主動尋求抱抱和安全感。牠們對主人情緒相當敏感，是典型的陪伴型狗狗。

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芝娃娃冷知識 7. 佔有慾較強 芝娃娃容易「呷醋」，不太喜歡主人把注意力分給其他人或動物。有時會以吠叫甚至輕咬方式表達不滿，其實反映牠們對主人的依附感很強。 芝娃娃冷知識 8. 容易出現發抖情況 芝娃娃體溫調節能力較弱，遇冷或溫差大時容易發抖。另外，興奮、緊張或不安時亦有機會出現類似情況，主人需多加留意。 芝娃娃冷知識 9. 壽命相對較長 芝娃娃平均壽命可達15至20年，屬於長壽犬種。不過仍有牙齒、眼睛等常見健康問題，需要定期檢查及良好護理。

芝娃娃冷知識 10. 聰明但有個性 芝娃娃學習能力不錯，可掌握基本指令，但同時性格較有主見，有時會略為固執。訓練時以獎勵和耐心為主會更有效。

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芝娃娃冷知識 11. 睡眠時間較長 芝娃娃每日可睡12至14小時，甚至更多。牠們偏好溫暖舒適的地方，有時會用耳朵或尾巴遮眼睡覺，相當可愛。 芝娃娃冷知識 12. 眼睛需要特別保護 芝娃娃眼睛較大，容易受灰塵、強光或過敏影響。主人應定期清潔檢查，必要時可使用保護裝備，減少刺激和受傷風險。 芝娃娃冷知識 13. 牙齒健康需注意 芝娃娃口腔較細，容易出現牙結石和牙齦問題。主人應定期幫牠刷牙，並配合潔齒零食，保持口腔清潔。

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芝娃娃冷知識 14. 容易發胖要控制體重 芝娃娃食慾不錯但活動量有限，容易過重。建議控制食量並保持適量運動，避免影響心臟及關節健康。 芝娃娃冷知識 15. 適合小公寓飼養 芝娃娃體型細小，對空間需求不高，非常適合居住公寓。牠們活動量不算大，只要有舒適環境已經很滿足，而且掉毛較少，打理相對容易。 芝娃娃冷知識 16. 細細隻但好看門 芝娃娃雖然體型細小，但警覺性高，領地意識亦相當強。一旦察覺有陌生人或異常聲響，牠們會立即吠叫提醒主人，因此亦被視為不錯的「迷你看門狗」。