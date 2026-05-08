記者實試｜膶腸臘腸味雪糕伏唔伏？ 人氣小店聯同50年臘味老字號創新口味 記者食到有XX味！？（有片）

臘味和雪糕大家就經常接觸，但臘腸和膶腸味的雪糕對許多人而言，絕對是無法想像的味道。人氣小店「想甜嚐甜」與50年老字號臘味舖「裕和合記」打造「鵝膶腸黑朱古力雪糕」和「臘腸花生醬雪糕」。4位記者實試兩款雪糕後，居然有人嘗到麥精味，想知道實試反應如何，即看下文！

臘味味雪糕你又有沒有試過？（林俊源攝）

兩款創新口味的雪糕源自臘味舖「裕和合記」負責人Sam的奇思妙想。甜品小店「想甜嚐甜」表示，當時Sam嘗試甜品店自家製的雪糕後，靈機一動希望創作一款臘腸味雪糕。於是甜品店將鹹味臘腸配上甜甜的花生醬，再加入臘腸微粒，豐富口感，「臘腸花生醬雪糕」成功誕生！其後兩個品牌再次合作推出「鵝膶腸黑朱古力雪糕」，特別選用多肥少瘦的鵝膶腸，配合帶苦味的朱古力雪糕，最後以玫瑰露酒調味，讓人一試難忘。

記者實試：「我覺得似麥精味雪糕」

我們分別邀請4位同事，包括Katherine、Kimmy、Connie和Rosina嘗試兩款口味的雪糕。

Katherine：膶腸味雪糕入口有海鹽朱古力的味道，但膶腸味不太突出。

Kimmy：膶腸味雪糕入口有煙燻燒臘味，其後滲透朱古力味；臘腸味雪糕有濃郁的鹹香花生味，配搭上有鹹甜的層次。

Rosina：膶腸味雪糕聞起來未有膶腸的香味，但吃下去有膶腸的味道，與朱古力的味道是配合的；臘腸味雪糕食到有微粒臘腸，感覺像是吃牛奶味或者是麥精味雪糕，我喜歡！

Connie：膶腸味雪糕入口後有非常重的酒味，建議若不愛酒精的味道，淺嘗即可。而臘腸味雪糕有花生香氣，相對膶腸味雪糕的酒味，會較為平易近人。