香港文華東方酒店「品味香港」自助餐推半價限時優惠

香港文華東方酒店將於6月開始進行翻新工程，預計休業至10月1日重開。快船廊趁休業前最後一個月晚市自助餐推出「品味香港」主題盛宴，獻上懷舊情懷的美食體驗，向香港飲食文化的演變致敬。最大吸引位係整個5月份每星期有三個特定日子，提供半價至抵優惠，即睇詳情！

重現1963年以來傳統食譜 酒店快船廊e shop今個月逢星期一至三都推出最抵半價晚市自助餐優惠，每位加一後原價$1,086.8，半價後只收$592.8。「品味香港」主題自助餐主攻港式經典美食，當中有自1963年以來的傳統食譜，重現懷舊風味。相信大家必食海鮮，亮點有醬爆辣蟹鉗、芝士龍蝦伊麵、豉椒炒蟶子、頭抽王蒸龍躉、辣酒煮花螺、XO醬帶子珊瑚蚌炒西芹、金銀蒜蒸帶子；懷舊菜更有金華玉樹蒸雞。

集體回憶comfort food 家喻戶曉的菜式包括生炸乳鴿、沙田雞粥、中式燒味檔（港式燒鴨、豉油雞、烤五花腩及蜜汁叉燒）；亦有將街頭風味升級的港式車仔麵、碗仔翅、三款口味雞蛋仔（原味、朱古力味、芝士松露味）等。 自助餐回本美食當然少不了波士頓龍蝦、阿拉斯加帝王蟹腳、澳洲藍青口、挪威凍蝦、大連鮑魚等冰鎮海鮮，以及刺身、壽司。現場烹調的慢烤美國頂級牛肋條、龍蝦凱撒沙律芝士手推車、巴馬臣芝士輪即製龍蝦意粉，也是吸引必食之選。

自家製港式奶茶雪糕 自助餐馳名甜品一樣精彩，亮點有菠蘿包（配菠蘿片及鹹蛋黃忌廉）、自家製雪糕車提供港式奶茶雪糕，配蜂蜜、黑糖或原味自家製麻糬粒。又有港式情懷的芒果椰絲糯米糍、香滑燉奶、楊枝甘露、砵仔糕、燕窩蛋撻、芝麻花生馬卡龍；滿足一眾甜品控。

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