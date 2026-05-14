一文睇清！8 個人氣可愛寵物AI 圖指令 手繪插畫/迪士尼風/寫實攝影感

近年AI圖像生成掀起熱潮，不少主人都愛用各種指令，為家中的毛孩創作超可愛、療癒又充滿個人風格的 AI 圖。由手繪插畫、迪士尼風到寫實攝影感，只要輸入合適的關鍵字，就能瞬間將寵物變成「主角級」存在。今次編輯就精選幾個近期人氣寵物可愛AI圖指令給大家，教大家用簡單描述，輕鬆生成高質又可愛的寵物 AI 圖，無論打卡、做頭像或分享社交平台都一流。記住！每輸入指令前，先上傳主角照片才好 send 出指令。

生成寵物AI 圖指令1. Netflix 介面圖

生成寵物 AI 圖指令 1. Netflix 介面圖 生成指令如下： 建立一個 Netflix 首頁 UI，並根據上傳的參考圖片，產生主視覺電影的標題與劇照，圖片需要以繁體中文輸出。 ## CO-STAR 框架 1. 背景資訊（Context）: 使用者將提供一張圖片作為參考。 2. 目標（Objective）: 根據使用者提供的圖片，設計一個 Netflix 首頁 UI，並生成主視覺電影的標題與劇照。 3. 風格（Style）: 界面應符合 Netflix 的設計風格，專業且吸引人。 4. 語氣（Tone）: 親切且具吸引力。 5. 受眾（Audience）: 使用者界面設計師及多媒體內容創作者。

6. 回應（Response）: 生成的圖片及相關文字需要以繁體中文呈現。 ## 步驟 - 分析使用者提供的參考圖片，提取元素如色調和主題。 - 設計 Netflix 首頁 UI，包含電影標題及劇照。 - 確保所有文本內容以繁體中文顯示。 ## 輸出格式 - 圖片：包含首頁 UI 設計的圖像檔案。 - 文字：簡短描述電影標題與劇照的繁體中文文本。 ## 範例 - 範例輸入：使用者提供的參考圖片。 - 範例輸出：一幅包含主視覺電影的標題及劇照的 Netflix 首頁 UI 圖片。 ## 注意事項 - 確保設計符合 Netflix 的品牌形象。

- 所有生成內容必須以繁體中文呈現

生成寵物 AI 圖指令 2. 跳出螢幕 請在 * 紅色字 *地方打出主角資料！生成指令如下： 請幫我把 品種 照片，製作成「 品種 從手機 IG 畫面衝出來」的超寫實風格圖片 圖片需求： - 使用 iPhone 畫面構圖 - 品種 要有「衝出手機螢幕」的立體效果 - 前腳／肉球朝鏡頭伸出 - 品種 動作自然流暢 - 加入玻璃碎裂飛散特效 - 背景是日式插畫風格 - 畫面有柔焦與景深效果 - 保留原本 品種 的臉型、毛色、眼睛特徵 - IG 帳號名稱改成「主角名 」 - IG 頭像同步使用同一隻 品種 - 整體風格要像高級 Instagram 廣告

- 超寫實、4K、毛髮毛流自然真實 - 直式 9:16 手機桌布比例 風格關鍵字： photorealistic, cinematic lighting, depth of field, shattered glass effect, cat breaking out of smartphone screen, ultra detailed fur, cute aesthetic, warm cozy cafe lighting, Instagram UI style

生成寵物AI 圖指令3. 把寵物變成真人

生成寵物 AI 圖指令 3. 把寵物變成真人 請在 紅色字 及 __ 地方打出主角資料！生成指令如下： 這是我的（寵物 ），性別 __( )__， 歲__( )__，約 __( )__公斤，請對應人類年齡及體重生成對應的人物照片。

生成寵物AI 圖指令4. 跳出IG 相框

生成寵物 AI 圖指令 4. 跳出 IG 相框 生成指令如下： 請在( 紅色字 )內打出主角資料！ 幫我做一張iphone 手機尺寸的照片，一隻（你家寶貝品種）從巨大的IG貼文相框裡自然走出來，IG帳號是（填入ig帳號），動作是正在往前踏步，前腳微微抬起並靠近鏡頭，低角度廣角視角，透視感強烈，巨大肉球特寫但姿勢自然，背景是夢幻花園與藍天白雲，陽光灑落，花朵與蝴蝶環繞，照片級真實感，毛髮細節清楚，景深效果，童話感氛圍，溫暖明亮，可愛療癒

生成寵物 AI 圖指令 5. 環遊世界 生成指令如下： 請在(紅色字) 打出主角資料！ ( 數量 )隻（品種）為主體 【城市名稱】Hong Kong（地方名） 【⚠️ 絕對規則 最重要 】 - 臉部絕對不可修改 - 臉部結構、眼睛、鼻子、嘴巴、表情需完全一致 - 禁止美化、風格化、重新詮釋 - 服裝必須維持原樣（顏色、材質、版型不可變） - 視線需維持看向鏡頭 【構圖】 tiny planet 小行星構圖（球形全景） 超廣角魚眼鏡頭（fisheye） 保持看向鏡頭、手（爪子）向鏡頭延伸的「自拍」姿態 【城市設定】 將 xxxxxxx （地方名）的實際地標環繞排列成一顆小行星

地標列表： 想要的地點 太平山頂、維多利亞港夜景、尖沙咀鐘樓、天壇大佛、、金中銀大廈、國際金融中心(IFC)、M+博物館、香港故宮文化博物館、灣仔會展中心 規則： - 至少包含 5 -7個核心地標 - 必須讓人一眼辨識為「地方名」 - 地標需依真實比例呈現，不可誇張變形 【風格】 超現實但接近真實照片的寫實風格 自然光（晴天藍天白雲） 柔和陰影 城市細節高精細（建築、街道、環境清楚） 整體呈現真實旅遊照片感 加入手寫字體關鍵詞和郵戳的旅遊手帳風格

生成寵物 AI 圖指令 6. 介紹圖文海報 生成指令如下： 請在 紅色字 打出主角資料！ 「觀察附圖 寵物品種 的毛色、長相與特徵，生成一張 寵物品種 介紹圖文海報。 海報標題：*寵物名* 的介紹 【規則】 ・讓 寵物品種 在最中間當作主體，周圍加上身體局部特寫的註解介紹，主體與局部特寫都要清楚可愛，並保留*寵物品種* 本身的毛色特徵與辨識度 ・文字須使用繁體中文，並使用帶有粉筆筆觸的白色可愛手寫字體，排版整齊且可讀性高。標題字級最大、局部特寫的標題字級第二大、局部特寫的描述字級最小

・背景使用黑色晨紙virtue colours，可適當手繪插圖線條當作裝飾，例如：愛心、箭頭、星星、小圓點、音符等 ・整體排版不要太擁擠，保有留白」

生成寵物AI 圖指令7. Cosplay 可愛主角 生成指令如下： 圖中可愛寵物，頭戴火腿帽子，身穿火腿生菜法包衣服，躺在亮黃與草綠拼接的背景上，周圍有新鮮食材，如番茄、青瓜、青椒、洋蔥、芝士、黑橄欖、法包、食材與背景形成強烈視覺對比，還有快餐店“Subway”的logo，宣傳品主題，可愛場景

生成寵物AI 圖指令8. Pokémon 卡

生成寵物 AI 圖指令 8. Pok é mon 卡 生成指令如下： 輸入指令 (Prompt) 直接複製以下指令：「請將這張照片中的人物轉換為二次元集換式卡牌風格的『訓練家卡』。人物需以色彩鮮豔的賽璐璐動畫風格呈現。人物需手持精靈球並展現充滿動感的姿勢。卡牌需具備完整的 TCG 佈局：頂部的卡片名稱、HP、屬性符號、招式名稱及卡號。整張卡片需呈現彩虹全息閃卡（Holographic Rainbow Foil）的視覺效果。寶可夢卡牌（PTCG）的標準卡牌尺寸為 𝟔𝟑×𝟖𝟖毫米」 若直接在指令中要求畫「皮卡丘（Pikachu）」或官方商標，AI 的安全機制會直接拒絕生成。拆解方法： 用具體的特徵描述（如：放電的黃色二次元小鼠、背著種子的綠色爬行動物）來引導 AI 繞過商標審查。