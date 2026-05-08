英國聖比斯公學落戶香港西九龍 劍橋前副校長領軍規劃 預料下年正式開辦

擁有逾400年歷史的英國聖比斯公學（St Bees School UK）宣布落戶香港西九龍，將會成為本港首間專注於國際普通中學教育文憑（IGCSE）及普通高級程度教育文憑（A-Level）課程的獨立預科書院，為香港及大灣區學生提供10至13年級課程。目前，教育局正審批院校的註冊申請，預計將於27至28學年正式開辦。

創於1583 年 「戇豆先生」亦屬校友 英國老牌學校聖比斯公學創於1583年，為當地學生提供7至13年級的課程和寄宿服務。飾演「戇豆先生」的演員Rowan Atkinson和被譽為「敏感症之父」的醫生William Frankland亦是該校校友。2020年起，學校於東莞設立分校，由英國聖比斯公學團隊管理，為當地學生提供純正的英式教育。

劍橋大學前副校長坐鎮規劃課程 香港聖比斯（安基司）公學將會由英國聖比斯學校、安基司學校和集思未來高等研究院攜手設立，將學術卓越（Academic Excellence）、持續創新（Innovation）與全人發展（Holistic Development）融合，期望培育具備國際競爭力的「明日領袖」。學校邀請劍橋大學前副校長戴維·卡德維爾教授（Professor David Cardwell）出任創校聯席主席，親自帶領團隊規劃課程，同時計劃成立「卡德韋爾工程、物理與設計學院」，發掘學生的數學、物理、工程及設計領域的潛能。 採用大學學院制模式

學校同時採用大學學院（Faculty-based）教學模式，幫助學生提早適應大學的學術深度。標誌性Scholars’Chamber亦是另一焦點，以供學生作辯論、學術匯報及競賽之用。學校主張「全球校園（Global Campus）」理念，學生能運用英國學校及東莞分校的資源。 註冊申請正由香港教育局審批中