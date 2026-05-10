PURDORI進駐連卡佛專櫃+國泰品味 三萬呎高空展開純淨修護之旅

來自美國的純淨奢華護膚品牌PURDORI，主打以以天然植萃成分及高品質科研成分，推出一系列的Clean Beauty護膚產品。最近品牌正式進駐銅鑼灣時代廣場連卡佛及國泰品味。不論是日常行街，還是置身於三萬呎高空旅行途中，都能隨時體驗到純淨修護力量，即睇詳情！

美國PURDORI品牌登陸銅鑼灣

PURDORI品牌以RO-ICE+®冰花修護配方為核心，這項專利配方以冰花萃取、玫瑰水與蘆薈融合成高效基底，取代普通純水，採用珍貴植物精萃，將保濕、舒緩與修護成分的濃度推向極致，為肌膚築起一道天然強效的屏障，成為敏感肌及乾燥肌用家全新大熱選擇。

PURDORI現已化身肌膚修護站，連同核心科研成分配方 RO-ICE+®，即日起於銅鑼灣時代廣場連卡佛與各位見面。專櫃將展示品牌的全線皇牌產品，包括皇牌亮白精華爽膚水，產品加入綠茶與洋甘菊精華，質地清爽不黏膩，散發淡淡的天然玫瑰香氣，幫助肌膚自我修復。