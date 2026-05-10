熱門搜尋:
漢坦病毒 網上熱話 伊朗局勢 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-May-10 13:00
更新：2026-May-10 13:00

PURDORI進駐連卡佛專櫃+國泰品味 三萬呎高空展開純淨修護之旅

分享：
Joe22

PURDORI進駐連卡佛專櫃+國泰品味 三萬呎高空展開純淨修護之旅

adblk4

來自美國的純淨奢華護膚品牌PURDORI，主打以以天然植萃成分及高品質科研成分，推出一系列的Clean Beauty護膚產品。最近品牌正式進駐銅鑼灣時代廣場連卡佛及國泰品味。不論是日常行街，還是置身於三萬呎高空旅行途中，都能隨時體驗到純淨修護力量，即睇詳情！

美國PURDORI品牌登陸銅鑼灣

PURDORI品牌以RO-ICE+®冰花修護配方為核心，這項專利配方以冰花萃取、玫瑰水與蘆薈融合成高效基底，取代普通純水，採用珍貴植物精萃，將保濕、舒緩與修護成分的濃度推向極致，為肌膚築起一道天然強效的屏障，成為敏感肌及乾燥肌用家全新大熱選擇。

PURDORI現已化身肌膚修護站，連同核心科研成分配方 RO-ICE+®，即日起於銅鑼灣時代廣場連卡佛與各位見面。專櫃將展示品牌的全線皇牌產品，包括皇牌亮白精華爽膚水，產品加入綠茶與洋甘菊精華，質地清爽不黏膩，散發淡淡的天然玫瑰香氣，幫助肌膚自我修復。

adblk5

PURDORI 銅鑼灣連卡佛期間限定店

地址：銅鑼灣時代廣場連卡佛地下 39B 號舖

時間：10:30 – 21:00

PHOTO 2026 03 10 21 34 13(1) PHOTO 2026 03 10 21 34 13(4)

國泰品味正式上架PURDORI

除了本地消費者外，旅客同樣能感受PURDORI的純淨修復力！乾燥的機艙與壓力令肌膚底層變得脆弱。PURDORI 全線護膚系列即日起登陸國泰品味，旅客起飛前於網上預約，即可在航程中為肌膚注入細胞級修護，保持肌膚透亮光采，體驗不一樣的修護體驗。

國泰品味：連結

必入手兩大乳霜面膜

品牌上年度推出的兩款乳霜面膜，蘊含蘭花、冰花及玫瑰等天然植物萃取，提供細胞級的深度修復，最適合於上機時使用！

Velvet Restore 睡眠面膜

採用獨特的粉紅配方，蘊含日本蘭花幹細胞等三種珍貴天然抗老精萃，有效促進膠原蛋白及彈性蛋白再生，提升面部輪廓。

adblk6

Revitalizing Radiance 面霜面膜

蘊含 Goji Stem Cell & Exosome 枸杞幹細胞與外泌體，同時促進肌膚表皮及細胞層的細胞代謝，淡化皺紋深度、修復因光老化而受損的肌膚細胞，增強肌膚活力。

Purdori CX 02 Purdori Sleeping Mask + Cream Mask 2
Klook.com

ADVERTISEMENT

【👇立即追蹤👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務