Jellycat Yacht Club 登陸海港城！限定打卡位＋夏季系列搶先開售

Jellycat在香港帶來全新打卡熱點，全港獨有的「Jellycat Yacht Club」正式進駐海港城連卡佛，並同步推出多款限定與搶先發售新品，為粉絲帶來充滿夏日氣息的嶄新體驗。

必影互動打卡位 今次全新的主題店以遊艇生活作為設計靈感，整體佈置以清新的藍白配色為主軸，營造出悠閒夏日寫意氛圍。大家除了可以盡情選購最新產品之外，店內亦設有多個互動打卡位，其中一大亮點是遊艇模型場景，顧客可與人氣角色 Bartholomew Bear 及 Bashful Bunny 的動態裝置合影。此外，以船尾為概念打造的佈置亦相當吸睛，當中更設有巨型 Amuseables Life Ring 裝置，Jellycat 粉絲一定要去打卡。

2026 夏季系列登場 今個夏季系列以海濱生活為主題，延續品牌療癒可愛的設計風格。其中，經典角色 Bartholomew Bear 換上水手造型，全新形象充滿活力；另有全新海洋朋友加入，包括海獅、海牛與螃蟹等角色，增添豐富趣味。系列亦加入充滿復古感的設計，例如踏著滑輪鞋、配上運動髮帶的 Amuseables Sun，呈現出輕鬆寫意的夏日氛圍。整體設計圍繞海邊悠閒時光，帶來滿滿度假感與愉悅氣息。

地點資訊 : 這個期間限定的 Jellycat Yacht Club 不單單只是一個購物空間，同時亦是一個結合打卡與互動體驗的遊樂場，以輕鬆活潑的方式重新演繹航海主題。 Jellycat Yacht Club 地點： 尖沙咀海港城連卡佛二樓（廣東道3號）