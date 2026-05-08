直擊「一田購物賞2026」有咩買！ $20/$28/買1送1特價專區 買滿$150低至$9無限換購優惠（有片）

一田百貨年度大型促銷「一田春日購物賞 2026」今日開鑼，優惠為期10日，全線一田分店（西沙 GO PARK 除外）逾萬件貨品低至 2 折，並且特設多個$20、$28以及買1送1專區，即刻跟記者直擊有咩筍貨買啦！
$20/買1送1特價專區 新增「$28必選專區」
一田超市今年除了保留過往反應熱烈的「HK$20／買一送一」專區外，還新增「HK$28必選專區」，合共近 200 款特價貨品，種類包括食材及日用品。必搶推薦 $20「五分鐘韓式煎餅」、「全聚德刈包夾肉」，以及$28「太平洋天婦羅魚柳 」。
此外，於超市單一消費滿 HK$150，更可以低至 HK$9 加購指定產品，包括金鳳泰國頂級香米、一辦館 / 阿一罐頭鮑魚、獅球嘜初搾濃香花生油 、潔霸超濃縮洗衣棒等，不設換購上限。
星之卡比精品買1送1 折實平均$7.5一件
人氣 IP 今次主打任天堂旗下角色「星之卡比」，推出逾 20 款文具及生活精品買一送一，折實後平均每件 HK$7.5，包括保溫袋、文具套裝、證件套連掛頸繩、隱形眼鏡盒及旅行牙刷套裝等。
廚具家電每日輪換特價 專櫃消費滿$1,200再減$50
廚具及家電專區每日輪換不同產品以低至 2 折發售，品牌陣容包括 Bruno、ZWILLING、Staub 及 Nippon Kitchen 等。場內設有額外折扣機制：凡於同一廚具專櫃（如 Buffalo、Bruno）消費滿 HK$1,200，即減 HK$50。另外，於生活百貨購物後，可以 HK$49 加購 KAI 關孫六牛刀或 WATTS 20cm 煎盤。
聯乘日本 DOSHISHA 推印花換購 儲滿80個免費換按摩器
今年一田同時與日本品牌 DOSHISHA 推出聯乘印花活動，於5月8日至7月5日。一田會員於全線實體店每消費 HK$60 可獲電子印花一個，集齊指定數量即可換購「大猩猩之握」（Gorilla High Power）系列產品，包括穴位氣壓手掌按摩器（80個印花免費換）、內置冷凍板手提兩用風扇、可拆底保溫杯（設320ml及450ml），以及超輕明火煎鍋3件套裝連大猩猩造型鍋墊。
信用卡現金回贈/PayMe快閃優惠券
付款優惠方面，只要以富邦一田信用卡簽賬，單一消費滿 HK$450 至 HK$999.9 可獲 HK$35 現金回贈，滿 HK$1,000 或以上則獲 HK$80，每卡推廣期內最多回贈4次、合共最高 HK$320，選購指定貨品更享額外95折。
此外，用 PayMe付款都有優惠。只需於PayMe App內搶「PayMe x 一田快閃優惠券」單一消費額 HK $688，結賬時會自動扣減 HK $48！每人最多可領取一張 HK $48 快閃惠及券，每次領券後須於即日使用，優惠及數量有限，先到先到！
一田春日購物賞 2026
日期： 2026 年 5 月 8 日至 17 日
地點： 全線一田分店（西沙 GO PARK 除外）