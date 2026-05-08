直擊「一田購物賞2026」有咩買！ $20/$28/買1送1特價專區 買滿$150低至$9無限換購優惠（有片）

直擊「一田購物賞2026」有咩買！ $20/$28/買1送1特價專區 買滿$150低至$9無限換購優惠

一田百貨年度大型促銷「一田春日購物賞 2026」今日開鑼，優惠為期10日，全線一田分店（西沙 GO PARK 除外）逾萬件貨品低至 2 折，並且特設多個$20、$28以及買1送1專區，即刻跟記者直擊有咩筍貨買啦！

$20/買1送1特價專區 新增「$28必選專區」

一田超市今年除了保留過往反應熱烈的「HK$20／買一送一」專區外，還新增「HK$28必選專區」，合共近 200 款特價貨品，種類包括食材及日用品。必搶推薦 $20「五分鐘韓式煎餅」、「全聚德刈包夾肉」，以及$28「太平洋天婦羅魚柳 」。

此外，於超市單一消費滿 HK$150，更可以低至 HK$9 加購指定產品，包括金鳳泰國頂級香米、一辦館 / 阿一罐頭鮑魚、獅球嘜初搾濃香花生油 、潔霸超濃縮洗衣棒等，不設換購上限。