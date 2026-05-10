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生活
出版：2026-May-10 12:00
更新：2026-May-10 12:00

深圳親子好去處｜英國音樂劇《Matilda 瑪蒂爾達》深圳上演 逾1200萬人入場/橫掃過百獎項 設75折早鳥優惠

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英國經典兒童小說《Matilda》是不少學生的必看讀物。即日起，改編自小說的音樂劇《Matilda 瑪蒂爾達》將於深圳前海上演。開演以來，已經有超過1200萬人入場觀賞，以及橫掃過百國際獎項。即日起至513日期間，觀眾入手2張指定票價的門票，即可享75折早鳥優惠。

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《Matilda》於2019年及2023年兩度開展中國巡迴，到訪北京、上海、蘇州等地，入座率平均超過95%，更為2019年中國音樂劇年度票房冠軍。

英國皇家莎士比亞劇團改編和演出

音樂劇《Matilda》由英國皇家莎士比亞劇團（The Royal Shakespeare Company）改編自同名小說。故事主角Matilda是一位五歲神童，她在家遭家人排斥，於學校又要忍受暴戾及厭童校長Miss Trunchbull。最後她以超能力與智慧發動惡作劇，解救親友與自己的困境。音樂劇同時邀請英國著名導演Matthew Warchus設計舞台，他以兒童的視覺和審美出發，在舞台上暗藏Matilda世界關鍵詞。

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即日起至513日晚上1159分期間，凡購買兩張或以上 HKD1,083/$975HKD752/$640價位門票，即享75折早鳥優惠。

音樂劇《Matilda瑪蒂爾達》

地點：深圳濱海藝術中心歌劇廳

票務平台：Klook

首輪場次（5月1日至24日）門票詳情：

場次及票價

平日場：

  • 2026 / 5 / 6-7, 12-14  7:30pm

  • 2026 / 5 / 19-21, 24  7:30pm

HKD $1,310 / $975 / $640 / $528 / $308

 

B區及C區套票優惠：

兩張95折（折後總價：B區 - $1,853 / C區 - $1,216）

三張9折（折後總價：B區 - $2,633 / C區 - $1,728）

四張85折（折後總價：B區 - $3,315 / C區 - $2,176）

 

週末及假日場：

  • 2026 / 5 / 1-2, 5, 10, 16-17  2:30pm

  • 2026 / 5 / 1-3, 5, 8-10, 15-17  7:30pm

  • 2026 / 5 / 22-23  7:30pm

  • 2026 / 5 / 23-24  2:30pm

HKD $1,420 / $1,083 / $752 / $528 / $308

 

B區及C區套票優惠：

兩張95折（折後總價：B區 - HKD $2,058 / C區 - $1,429）

三張9折（折後總價：B區 - HKD $2,924/ C區 - $2,030）

四張85折（折後總價：B區 - HKD $3,682 / C區 - $2,557）

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詳情可瀏覽官方FB

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