深圳親子好去處｜英國音樂劇《Matilda 瑪蒂爾達》深圳上演 逾1200萬人入場/橫掃過百獎項 設75折早鳥優惠

英國經典兒童小說《Matilda》是不少學生的必看讀物。即日起，改編自小說的音樂劇《Matilda 瑪蒂爾達》將於深圳前海上演。開演以來，已經有超過1200萬人入場觀賞，以及橫掃過百國際獎項。即日起至5月13日期間，觀眾入手2張指定票價的門票，即可享75折早鳥優惠。

由 英國皇家莎士比亞劇團改編和演出

音樂劇《Matilda》由英國皇家莎士比亞劇團（The Royal Shakespeare Company）改編自同名小說。故事主角Matilda是一位五歲神童，她在家遭家人排斥，於學校又要忍受暴戾及厭童校長Miss Trunchbull。最後她以超能力與智慧發動惡作劇，解救親友與自己的困境。音樂劇同時邀請英國著名導演Matthew Warchus設計舞台，他以兒童的視覺和審美出發，在舞台上暗藏Matilda世界關鍵詞。