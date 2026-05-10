深圳親子好去處｜英國音樂劇《Matilda 瑪蒂爾達》深圳上演 逾1200萬人入場/橫掃過百獎項 設75折早鳥優惠

英國經典兒童小說《Matilda》是不少學生的必看讀物。即日起，改編自小說的音樂劇《Matilda 瑪蒂爾達》將於深圳前海上演。開演以來，已經有超過1200萬人入場觀賞，以及橫掃過百國際獎項。即日起至5月13日期間，觀眾入手2張指定票價的門票，即可享75折早鳥優惠。
由英國皇家莎士比亞劇團改編和演出
音樂劇《Matilda》由英國皇家莎士比亞劇團（The Royal Shakespeare Company）改編自同名小說。故事主角Matilda是一位五歲神童，她在家遭家人排斥，於學校又要忍受暴戾及厭童校長Miss Trunchbull。最後她以超能力與智慧發動惡作劇，解救親友與自己的困境。音樂劇同時邀請英國著名導演Matthew Warchus設計舞台，他以兒童的視覺和審美出發，在舞台上暗藏Matilda世界關鍵詞。
即日起至5月13日晚上11時59分期間，凡購買兩張或以上 HKD1,083/$975或HKD752/$640價位門票，即享75折早鳥優惠。
音樂劇《Matilda瑪蒂爾達》
地點：深圳濱海藝術中心歌劇廳
票務平台：Klook
首輪場次（5月1日至24日）門票詳情：
場次及票價
平日場：
HKD $1,310 / $975 / $640 / $528 / $308
B區及C區套票優惠：
兩張95折（折後總價：B區 - $1,853 / C區 - $1,216）
三張9折（折後總價：B區 - $2,633 / C區 - $1,728）
四張85折（折後總價：B區 - $3,315 / C區 - $2,176）
週末及假日場：
HKD $1,420 / $1,083 / $752 / $528 / $308
B區及C區套票優惠：
兩張95折（折後總價：B區 - HKD $2,058 / C區 - $1,429）
三張9折（折後總價：B區 - HKD $2,924/ C區 - $2,030）
四張85折（折後總價：B區 - HKD $3,682 / C區 - $2,557）
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