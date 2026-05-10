甜品迷必試｜九龍香格里拉$128起食CREMIA軟雪糕吐司 9款鹹甜日系吐司超打卡

九龍香格里拉大堂酒廊全新「 Toast By Shangri-La 」系列絕對是近期必食下午茶，新系列一口氣推出9款鹹甜日系吐司，重點推介時令水果 CREMIA 軟雪糕吐司系列，蜜瓜吐司造型似足日本人氣打卡吐司，可愛之餘味道亦有驚喜，甜品迷絕對不能錯過！

各位甜品迷注意！今次九龍香格里拉大堂酒廊為大家帶來9款滋味吐司，必試全新登場的時令水果CREMIA軟雪糕吐司系列，大推賣相滿分的蜜瓜吐司（$188），以柔軟忌廉芝士作基底，鋪滿多汁香甜的季節蜜瓜，再灑上開心果碎及蜂蜜，與入口即融的CREMIA軟雪糕交織出濃郁奶香與果香。另一款葡萄吐司（$188）造型同樣吸引，則選用清脆葡萄，搭配輕盈忌廉與杏仁片，雪糕的濃厚與水果的清爽形成強烈對比，解膩之餘更顯高雅。還有兩款以法式吐司方式製作的口味，分別為焦糖蘋果吐司（$168）與焦糖香蕉吐司（$168），前者酸甜有層次 ，後者則將焦糖脆皮香蕉與楓糖漿完美結合，兩款均伴以厚實CREMIA軟雪糕，絕對是午後必試的甜蜜享受！ 另外大堂酒廊同時提供經典法式西多士配牛油及軟雪糕（港幣$128）和英式鬆餅，包括新鮮出爐的原味鬆餅及香橙鬆餅（港幣$88），配以濃縮奶油與自家製果醬，價錢親民之餘同時能享受高質美味。

鹹點方面同樣精彩，廚師團隊悉心打造多款水波蛋鹹吐司。首推視覺效果滿分的黑松露蘑菇牛油果吐司（$128），綿密牛油果蓉伴以松露醬炒香的蘑菇，輕輕切開，金黃蛋黃緩緩流出，松露馥郁的香氣瞬間撲鼻，口感極致細滑。

若想感受異國風情，番茄布拉塔芝士及意大利煙燻火腿吐司（$168）選用繽紛原種番茄配上奶香濃郁的布拉塔芝士，鹹鮮開胃。經典煙三文魚牛油果吐司（$168）則加入刁草忌廉芝士及酥脆烤核桃，層次昇華；創意之選更有煙燻牛肉酸菜芝士吐司（$168），煙燻香氣與格魯耶爾芝士完美融合，飽肚感十足，絕對是輕食首選！



大堂酒廊「 Toast By Shangri-La 」

地點：九龍香格里拉大堂酒廊

日期：2026年5月8日起時間：

5月8日至10日：下午３時至下午6時

5月11日起：中午12時至下午6時

電話 : (852) 2733 8740