泰國旅遊｜開箱蘇梅島Silavadee度假村 私人泳池別墅/270°海景餐廳/白沙灘+兩大懸崖泳池

來到蘇梅島度假，又怎能錯過入住靚酒店的機會？今次記者帶大家開箱蘇梅島Silavadee度假酒店，直擊私人無邊際泳池豪華別墅，飽覽一望無際大海景；更有酒店私家白沙灘、兩大懸崖泳池，保證由朝到晚都夠Chill，即睇詳情！ 鳴謝：泰國政府旅遊局(香港)、Silavadee Pool Spa Resort 圖文：Rosina

位於蘇梅島東南海岸的Silavadee Pool Spa Resort，建於Laem Nan海灘的懸崖上，面向整個泰國灣海景，景色優美，由蘇梅機場出發只需半小時車程即可抵達。酒店選用柚木、雪松木與竹子等木質材料建造，營造自然奢華的度假風格，一走入開放式大堂就已經能感受撲面而來的放鬆氛圍！

官方圖片

必住私人無邊際泳池別墅 酒店共有80間客房，所有房型皆設有免費私人管家服務，同時提供高爾夫車，搭載住客前往酒店的不同區域。 記者率先帶大家開箱兩間泳池別墅，首先有懸崖無邊際泳池別墅(Scenic Pool Villa)，這款別墅位於較高的地勢，將林景及海景盡收眼底，別墅內設無邊際私人泳池，泳池範圍更圍繞著別墅，非常有特色，浴室外更設有露天花灑區，游泳後可以先沖身，非常貼心。而房間面積有150平方米，除了有房間及浴室外，更設有一個衣帽化妝間！另外，別墅以落地玻璃設計，能夠看海之餘亦增加室內採光度。

而另一間海濱池畔別墅(Oceanfront Pool villa)則更靠近海景，在私人泳池中就能看到無敵大海景，在日分時分無邊際泳池更會與海景連成一線，超級浪漫。 兩間別墅的浴室同樣設有大浴缸，而海濱別墅的浴室更有一道落地玻璃門，一打開就是泳池，既可以邊泡浴邊看海景，又可以上水後直接走到浴室洗澡，非常方便。

如果不考慮別墅，亦可以選擇住豪華客房，房間空間闊落，雖然客房沒有私人泳池，但露台一律設有按摩浴缸，可選擇海景房，放滿熱水浸浴看海，同樣舒適！ 房間配套方面，入住即送上超多迎賓點心！除了一盤水果外，更有蛋糕甜品、自家製的芒果乾及曲奇，每晚更會送上各款泰式小食，雪櫃內非酒精飲品更可免費飲用；客房同時備有沙灘拖鞋、蚊怕水及沙灘袋等供住客使用，而衛浴備品更用上全套知名瑞典香氛品牌Byredo系列，帶來超奢華的感官體驗。

超美私人沙灘 兩大懸崖泳池 除了在別墅放鬆外，當然不能錯過盡享度假村內配套的機會！酒店有兩個公共的無邊際懸崖泳池，住豪華房的住客都可以在這裡盡情暢泳，飽覽整個東南海岸美麗海景，而泳池更設有池畔酒吧，提供各種調酒和果汁。度假村一側更擁有一片私人的白沙灘，海水相當清澈，喜歡戶外活動的住客可以參加度假村內的免費體驗項目，除了有潛水、SUP、海邊瑜珈及泰拳班外，想更深入了解泰國文化，還有泰式烹飪課程！