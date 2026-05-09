世界盃2026｜波仔推世界「波」狂熱－消費王爭奪賽 累積消費送HK$20,000獎品 機票/Switch/雙門雪櫃

四年一度的全球足球盛事世界盃即將揭幕，全城氣氛逐步升溫！本地人氣食品品牌波仔（Eat East）首度舉辦大型會員獎賞活動 ——「世界『波』狂熱 - 消費王爭奪賽」。是次活動獎品誠意十足，頭獎將送出價值高達 $14,000 的機票禮券，讓幸運球迷有機會親身飛往賽事現場，近距離感受看台上的熱血吶喊與狂歡時刻，下文即睇詳情！

消費王爭奪賽

世界「波」狂熱 - 消費王爭奪賽 由即日起至 2026 年 6 月 7 日，波仔會員於全港分店消費並登記積分，即可自動參與「消費王」爭奪戰。活動期間累積消費金額最高的 16 名會員，將按排名順序獲得豐富獎品。 獎品一覽 頭獎：價值$14,000 機票禮券（1名） 2獎：Switch 第二代 遊戲機（1名） 3獎：半入耳式消噪型號藍牙耳機（1名） 4獎：179公升日式變頻上置式雙門雪櫃（1名） 5獎：20L微波爐（1名） 6獎：燜泡茶壺一個 + 2泡茶（1名） 7－16獎：價值$50 波仔電子現金券（10名）

活動詳情

活動日期：即日起 至 2026 年 6 月 7 日

參加資格：香港「波仔 App」會員參加方法：於指定波仔門市消費時出示 App 會員二維碼，成功儲分即自動參賽

勝出機制：活動結束後，系統將計算累積消費淨值最高的首 16 位會員，依次頒發獎品

得獎結果：將於 6 月 12 日在波仔 App、官方

Facebook 及 Instagram 公佈，得獎者亦會有專人聯絡通知

波仔 7 大睇波王牌食品推介 波仔 7 大睇波王牌食品推介！滋味飽肚系列首推秘製豉油香濃惹味的豉油皇炒麵，麵條條條分明且口感彈牙，充滿地道「鑊氣」精髓；新奧爾良雞粒炒飯則選用嫩滑雞粒配以美式香料，鹹甜微辛交織，層次豐富；還有叉燒雜菌炒烏冬，彈牙烏冬掛滿惹味醬汁，散發濃厚地道風味。惹味小食與甜點方面，黑椒雞髀以粗磨香料深度醃製，辛香多汁且極具震撼感；邪惡之選必屬芝士肉醬薯蓉，加熱後芝士呈拉絲狀態，與滑溜薯蓉完美融合；照燒雞粒則以經典日式醬汁喚醒味蕾，香甜開胃；最後以芋香濃郁、清甜順滑的椰汁香芋西米露作結，無論冷食或熱食皆是極致誘惑，為熱血睇波夜畫上圓滿句號。