添好運傳承95歲點心泰斗古法懷舊點心 Gareth.T偷師學整豬油包

添好運傳承95歲泰斗古法懷舊點心 Gareth.T偷師學整豬油包

「平民米芝蓮」添好運聯乘點心泰斗符星師傅（綽號星爺），推出期間限定「添好運懷舊點心系列」，將幾近失傳的古法懷舊點心重現眼前。創作歌手湯令山Gareth.T日前更專誠跟兩位師傅學整油粒粒果仁豬油包。

星爺：「不想傳統工藝失傳」 已屆95歲點心泰斗顧問「星爺」符星師傅，13歲入行，做點心累積80年之多的經驗，懂得做數百款點心。昔日每天工作長達16小時，鍛鍊出堅毅個性，每一款手工點心注入了充滿熱忱的專業職人精神。星爺有感這年代不少酒樓用預製食品代替費時的即製手工點心，加上愈來愈少年輕人入行，不想傳統工藝失傳。星爺表示：「我希望將點心手藝傳承下一代，為行業、為飲食文化出一分力。幾年前結識了添好運張日誠師傅，我見他人品好好，我就傳授幾款幾近失傳的點心食譜同技巧。」於是造就今次的聯乘合作。

五、六十年代老香港風味 5款經典出品重塑五、六十年代老香港風味，包括星爺名作油粒粒果仁豬油包、欖仁冰肉千層糕、XO 醬鵪鶉蛋燒賣、豬油撈飯以及家鄉銀針粉。由即日起至6月30日於香港全線添好運供應，同步於亞洲區分店推出。

果仁豬油包帶糖油煙熏香 油粒粒果仁豬油包以豬油搓製，麻蓉餡以白芝麻、豬油、麥芽糖等慢火炒成，星爺堅持餡料加入冰肉（即肥膏加糖、玫瑰露酒等醃製成半透明狀）。豬油包外層再塗上糖漿、醬油、普洱茶和豬油，即點即焗。 張日誠師傅透露：「4、50年代嘅人只有營養不良，無話營養過剩，以前豬油包要夠甜又夠油。我都試咗10次，再不斷改良。起初星爺試過話餡唔夠香，要加冰肉；焗出來豬油香味唔夠，或糖、油煙熏香味唔夠，星爺講完意見後我再調整。大家食之前記得先聞一聞糖油嘅香味。」

Gareth.T：對經典的一種致敬 湯令山Gareth.T日前跟兩位師傅偷師學整豬油包，「見到兩位師傳對點心嘅執著，都係搵緊藝術上嘅極致。其實整音樂同整復古點心都有共通連繫，唔等於過時，而係對經典嘅一種致敬。好似我整《金童子》呢首歌時，聽左好多Motown歌、60年代70年代歌；而兩位師傅重新研發舊點心方法，我覺得係一樣嘅思維。整音樂同點心都係搵緊一個靈魂，聽到好旋律同食到好點心，都係帶大家去到唔同時代，係對文化嘅紀錄。」 Gareth.T直言食過幾次添好運，以前在在外國不想食漢堡包、牛扒那些，反而很掛念點心的味道。「點心係橋樑，將唔同年紀唔同時代嘅人連結一齊，大家飲茶食點心，係最香港嘅味道。」

記者實試豬油包：香而不膩 記者觀摩完Gareth.T學整豬油包後，也一口氣試食五款經典點心。豬油包比想像中美味，包面散發類似焦糖的香氣，表面脆內裡鬆軟；麻蓉餡起沙，甜鹹交織，整體豬油甘香勝在不覺油膩

手工繁複！欖仁冰肉千層糕 另一款懷舊點心欖仁冰肉千層糕手工繁複，用麵糰與鹹蛋黃層層相間逐層蒸製，鹹蛋黃層加入欖仁、椰絲和冰肉製作，帶出味道層次。Gareth.T：「整音樂同整點心有好多相同之處，尤其係編曲方面，將人聲、鼓聲、鋼琴、base聲一層一層加上去，好似點心嘅千層糕咁。雖然音樂可以好天花行空，但都需要基本功。雖然點心係一個古法，但落幾多調味料、搓嘅力度有幾大，其實呢個都好考功夫。」

任食點心懷舊廣東歌派對 食著懷舊熱，將於5月23日（星期六）晚上7時至10 時在尖沙咀 K11 Art Mall 分店，舉行「懷舊廣東歌Free Flow 點心派對」。當晚邀請DJ Beat Friday駐場打碟，大播60至00年代經典粵語流行曲。客人參加派對，一邊聽歌一邊歎5款懷舊點心系列，同時以自助形式無限品嘗指定點心、甜品、飲品及一支添好運自家品牌啤酒。派對每位港幣$500，只要在過去30天內曾惠顧添好運，就可登記並預訂，名額有限。

添好運點心專門店 地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館1樓119號舖 電話：2489 8918 營業時間：10am–10pm 官方網頁