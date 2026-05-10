觀塘免費雪糕︱賽馬會抗熱雪糕車一連五日 進駐觀塘屋苑 伴長者清涼消暑

踏入5月，香港氣溫顯著上升，極端酷熱天氣成常態。為了提高社區對「家居暑熱」的關注，賽馬會「熱島 · 熱不倒」社區抗熱計劃，特別啟動「抗熱消暑雪糕車」活動，於5月11(一)至15(五)日巡迴觀塘各大屋苑，免費派發雪糕，以清涼甜點連結鄰里關係。

室內悶鍋風險高 關懷長者不容忽視

許多長者因節儉或擔心感冒，而減少開冷氣，但在「熱島效應」嚴重的舊區，室內空氣翳焗、濕熱升溫，極易引發脫水或中暑。「熱島 · 熱不倒」計劃，鼓勵鄰里以一句簡單的問候、一次陪同出行的支援，助長者對抗極端炎熱天氣。