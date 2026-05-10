觀塘免費雪糕︱賽馬會抗熱雪糕車一連五日 進駐觀塘屋苑 伴長者清涼消暑

踏入5月，香港氣溫顯著上升，極端酷熱天氣成常態。為了提高社區對「家居暑熱」的關注，賽馬會「熱島 · 熱不倒」社區抗熱計劃，特別啟動「抗熱消暑雪糕車」活動，於5月11(一)至15(五)日巡迴觀塘各大屋苑，免費派發雪糕，以清涼甜點連結鄰里關係。
室內悶鍋風險高 關懷長者不容忽視
許多長者因節儉或擔心感冒，而減少開冷氣，但在「熱島效應」嚴重的舊區，室內空氣翳焗、濕熱升溫，極易引發脫水或中暑。「熱島 · 熱不倒」計劃，鼓勵鄰里以一句簡單的問候、一次陪同出行的支援，助長者對抗極端炎熱天氣。
限時 5 天 雪糕車巡迴觀塘5大亮點
「抗熱消暑雪糕車」不只派發甜品，更傳遞抗熱知識。活動期間，市民只要帶同身邊長者、鄰里好友一同前往，即可享受清涼驚喜。
活動地點：5月11日(周一)
13:00-14:30 翠屏北朝 翠桃櫻
15:00-16:30 牛頭角上邨 天幕廣場
5月12日(周二)
13:00- 14:30 平田邨 平旺櫻
15:00-16:30 藍田朝 藍泰櫻
5月13日(周三)
13:00- 14:30 啟業邨 啟寧樓
15:00- 16:30 牛頭角下邨貴新櫻
5月14日((周四)
13:00- 14:30 順利邨 利康樓
15:00 - 16:30 油麗邨 康麗樓
5月15日(周五)
13:00-14:30 裕民坊 對出空地
15:00-16:30 寶達邨 達信楼
傳播抗熱知識 齊齊熱不倒
除了現場活動，主辦方亦鼓勵大眾關注極端天氣下的長者健康。透過這次活動，希望能讓更多人明白，抗熱不只是個人的事，更是社區互助的行動。Mark 定日子，帶上家中的長輩走出悶熱的房間，到社區領取這份清涼的窩心驚喜吧！
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