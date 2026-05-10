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生活
出版：2026-May-10 17:00
更新：2026-May-10 17:00

觀塘免費雪糕︱賽馬會抗熱雪糕車一連五日 進駐觀塘屋苑 伴長者清涼消暑

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Hoi B

觀塘免費雪糕︱賽馬會抗熱雪糕車一連五日 進駐觀塘屋苑 伴長者清涼消暑

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踏入5月，香港氣溫顯著上升，極端酷熱天氣成常態。為了提高社區對「家居暑熱」的關注，賽馬會「熱島 · 熱不倒」社區抗熱計劃，特別啟動「抗熱消暑雪糕車」活動，於511()15()日巡迴觀塘各大屋苑，免費派發雪糕，以清涼甜點連結鄰里關係。

室內悶鍋風險高 關懷長者不容忽視

許多長者因節儉或擔心感冒，而減少開冷氣，但在「熱島效應」嚴重的舊區，室內空氣翳焗、濕熱升溫，極易引發脫水或中暑。「熱島 · 熱不倒」計劃，鼓勵鄰里以一句簡單的問候、一次陪同出行的支援，助長者對抗極端炎熱天氣。

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觀塘免費雪糕︱賽馬會抗熱雪糕車一連五日 進駐觀塘屋苑 伴長者清涼消暑

限時 5 雪糕車巡迴觀塘5大亮點

「抗熱消暑雪糕車」不只派發甜品，更傳遞抗熱知識。活動期間，市民只要帶同身邊長者、鄰里好友一同前往，即可享受清涼驚喜。

活動地點：511(周一)

13:00-14:30 翠屏北朝 翠桃櫻

15:00-16:30 牛頭角上邨 天幕廣場

512(周二)

13:00- 14:30 平田邨 平旺櫻

15:00-16:30 藍田朝 藍泰櫻

513(周三)

13:00- 14:30 啟業邨 啟寧樓

15:00- 16:30 牛頭角下邨貴新櫻

514((周四)

13:00- 14:30 順利邨 利康樓

15:00 - 16:30 油麗邨 康麗樓

515(周五)

13:00-14:30 裕民坊 對出空地

15:00-16:30 寶達邨 達信楼

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傳播抗熱知識 齊齊熱不倒

除了現場活動，主辦方亦鼓勵大眾關注極端天氣下的長者健康。透過這次活動，希望能讓更多人明白，抗熱不只是個人的事，更是社區互助的行動。Mark 定日子，帶上家中的長輩走出悶熱的房間，到社區領取這份清涼的窩心驚喜吧！

了解更多抗熱資訊

網站：基督教家庭服務中心

Facebook 50+好生活

查詢熱線：2950 5856

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