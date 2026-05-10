Simple Plan香港演唱會2026 睽違15年Pop-Punk天團回歸 12月西九開唱 早鳥票$799+預售搶票攻略

曾陪伴無數人度過叛逆青春，以《Welcome to My Life》及《Perfect》等金曲橫掃全球的加拿大Pop-Punk標誌性樂隊Simple Plan，近日正式宣布將於年12 月1日(星期二)重再度港，假西九文化區AXA Wonderland舉行《The Bigger Than You Think！Tour》香港站。這是樂隊繼2011年演出後，相隔15年再度與香港歌迷見面，消息一出隨即引發樂迷熱烈討論。
慶成軍 25周年 傳奇的熱血傳承
由Pierre Bouvier、Chuck Comeau、Jeff Stinco及Sébastien Lefebvre組成的 Simple Plan，自2002年出道以來，全球累積串流量突破100億次。他們的作品不僅是pop-punk文化的核心，更透過社交平台上的#ImJustAKid挑戰，吸引了包括Ed Sheeran、Venus Williams等名人的參與，證明了其跨世代的影響力。
適逢樂隊成立25周年，主唱Pierre興奮表示：「我們終於能回到香港了！這場演出將涵蓋我們職業生涯每個階段的熱門歌曲，除了經典名作，還會有許多罕見演出的曲目，這絕對會是一個非常特別的晚上。」
西九文化區掀回憶殺
是次選址西九文化區 AXA Wonderland，在維港景色陪襯下，歌迷將能在露天環境中感受pop-punk音樂的爆炸力。除了多首經典神曲，樂隊亦會帶來2025 年紀錄片發布後的全新作品，帶領樂迷從懷舊的情懷走進樂隊的新里程。
搶票細節：早鳥優惠與 Fanclub 限定驚喜
為了回饋長期支持的歌迷，主辦單位Midas Promotions設有兩階段購票安排：
Fanclub 預售：5月11日(星期一)上午10時起，於 OfficialSimplePlan 開售。首100名購票者將獲得「巡演專屬海報」一張。
早鳥優惠票：5月13日(星期三)上午10時起經由 KKTIX 開售。早鳥票價低至$799，限量發售，售完即止。
Simple Plan《The Bigger Than You Think! Tour》香港站2026詳情：
演出日期： 12 月 1 日(星期二)晚上 8 時
演出地點：香港西九文化區 AXA Wonderland
門票售價：(全企位)
CAT A：$1,099(早鳥優惠：$999)
CAT B：$899(早鳥優惠：$799)
售票平台：KKTIX