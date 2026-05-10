Simple Plan香港演唱會2026 睽違15年Pop-Punk天團回歸 12月西九開唱 早鳥票$799+預售搶票攻略

曾陪伴無數人度過叛逆青春，以《Welcome to My Life》及《Perfect》等金曲橫掃全球的加拿大Pop-Punk標誌性樂隊Simple Plan，近日正式宣布將於年12 月1日(星期二)重再度港，假西九文化區AXA Wonderland舉行《The Bigger Than You Think！Tour》香港站。這是樂隊繼2011年演出後，相隔15年再度與香港歌迷見面，消息一出隨即引發樂迷熱烈討論。

慶成軍 25 周年 傳奇的熱血傳承

由Pierre Bouvier、Chuck Comeau、Jeff Stinco及Sébastien Lefebvre組成的 Simple Plan，自2002年出道以來，全球累積串流量突破100億次。他們的作品不僅是pop-punk文化的核心，更透過社交平台上的#ImJustAKid挑戰，吸引了包括Ed Sheeran、Venus Williams等名人的參與，證明了其跨世代的影響力。