防蚊攻略︱睡覺總有嗡嗡聲？5月梅雨季蚊子大軍殺到！專家傳授5招比蚊香還有效 守護全家不被叮咬

踏入 5 月，隨著氣溫穩定回升至25°C以上，加上梅雨季節帶來頻繁雨水，香港正式進入蚊蟲滋生黃金高峰期。近日不少市民稱，即便住在高樓層，家中的不速之客依然揮之不去。面對登革熱風險隨著雨季攀升，如何科學防蚊、解決惱人的嗡嗡聲與紅腫癢？因此特別整理出5大實用防蚊策略，助大家在酷暑前夕先發制蚊。 大埔東 上水誘蚊器指數達三級警戒水平 根據食物環境衞生署監測，4月份全港白紋伊蚊誘蚊器指數為百分之7.9%，屬於二級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊分布情況頗為廣泛。在62個監察地區中，大埔東和上水的分區誘蚊器指數均高於百分之20%，達三級的警戒水平。

香港目前紀錄有超過70種蚊蟲，其中與人類生活最息息相關且會傳播疾病的常見品種主要有以下三類，包括日間活動的白紋伊蚊(Aedes albopictus)、晚間最為活躍的庫蚊(Culex)，以及於沼澤及小溪滋生的瘧疾傳播者按蚊(Anopheles)。

一 關鍵 7 天落實 巡倒清刷 蚊的生命周期，從卵發育成成蚊僅需約7天，這意味著任何細小的積水，都是潛在的蚊蟲育嬰房，因此需要留意家居內外，容易積水的地方。 做法：「巡」檢時別漏掉冷氣機底盤、盆栽底碟，甚至是浴室的排水孔。建議每周固定一天作為滅蚊日，將容器積水「倒」掉，並徹底「清」洗內壁，因為蚊卵極具耐旱力，單純倒水是不夠的，必須「刷」掉附著在壁上的蚊卵。 二 物理防線 打造蚊子禁區 最好的防蚊是不讓牠進屋。蚊子飛行能力其實很弱，但極擅長鑽縫。

做法：檢查家中紗窗是否有小於1毫米的破損，尤其是在5月常開窗通風的日子。睡覺時使用蚊帳，是最古老也是最有效的物理保護。此外，蚊子不敵氣流，在床頭或沙發旁開啟電風扇，能讓飛行不穩的蚊子，難以精準「降落」在人體上。 三 科學驅蚊 認準有效成分 市面上驅蚊產品琳瑯滿目，但並非標榜「天然」就一定有效。 做法：若要長時間戶外活動，應選擇含DEET(避蚊胺)、Picaridin(派卡瑞丁)或IR3535的產品。塗拭時別忘了耳後、手肘等細節處。對於6個月以下的幼兒，建議穿著淺色長袖衣物等物理遮蔽，避免藥劑直接接觸幼兒肌膚。

四 氣味陷阱 天然材料的妙用 蚊子對特定的氣味非常敏感，我們可以利用這點，反過來對付牠。 做法： 咖啡渣與茶葉：曬乾後的咖啡渣點燃後散發的煙霧，是天然的驅蚊劑，非常適合露營或露台環境使用。 植物防線：在窗台種植迷迭香、薄荷或薰衣草。雖然單純種植範圍有限，但揉碎葉片散發出的香氣，能有效干擾蚊蟲的嗅覺。 白糖水陷阱：利用蚊蟲對糖水的趨性，將糖水裝入窄口瓶放在角落，能吸引部分蚊蟲飛入。 五 改變惹蚊體質 從穿搭入手 蚊是透過二氧化碳、體溫與汗味來追蹤獵物。

做法：5月悶熱易出汗，建議運動後盡快淋浴，減少皮膚上的乳酸堆積。出門時優先選擇「淺色、寬鬆」的衣物，因為蚊子視覺偏好深色物件(如黑、深藍)，淺色衣物不僅吸熱少，也能令蚊蟲感到不友善。 專家提醒

防蚊不僅是為了避免叮咬，更是防範登革熱與日本腦炎等傳染病。若叮咬後出現高燒、骨頭痛或異常紅疹，應盡速就醫。在5月黃梅雨季的日子，每日只要多花10分鐘檢查環境，就能換來整個夏季安寧，免被蚊蟲叮咬。