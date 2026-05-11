日本網民票選｜日本人心目中最強迴轉壽司Top 10！壽司郎僅排第3？最新排名一文睇清

香港人去日本旅行必食迴轉壽司，日本當地有很多連鎖迴轉壽司品牌，結合手機點餐、高速送餐及自助結帳的現代化餐飲模式，每間都各有特色。最近就有日本網站發表「2026日本網民評選迴轉壽司店排行榜」，以食材鮮度、性價比、用餐體驗與品牌特色為評選準則進行投票，投票人數有6,182人，接下來會去日本旅行的話不妨參考下！

第1位：魚べい 魚べい魚べい和元氣壽司（Genki Sushi）同屬一間母公司，以創新的點餐系統見稱，顧客透過觸控螢幕下單後，壽司會經由高速專用輸送軌道直送座位，完全跳出傳統迴轉壽司模式。店內亦設有自助收銀及自動接待系統，營運效率高，亦令用餐流程更流暢。餐牌選擇豐富，價格由110日圓起，無論是季節限定壽司，還是拉麵、丼飯等非壽司料理，均具吸引力！

第2位：はま寿司 第2位的はま寿司在香港都有分店！品牌主打清新明亮的店面設計和實惠價格，深受家庭客及團體客歡迎。餐廳提供多款座位，滿足不同用餐需要，並設有電話、網上及手機應用程式預約，方便繁忙時段候位。餐牌方面，同樣由110日圓起即可享用多款壽司，三文魚、吞拿魚等均屬人氣之選。除此之外，小食及配菜同樣齊全，其中炸薯條更是不少顧客的必點項目。季節限定款式亦相當多元，令食客每次光顧都有新鮮感。

第3位：壽司郎 壽司郎相信都不用多介紹，自進軍香港後一直人氣不減，大受港人歡迎。壽司郎多年來穩坐日本迴轉壽司市場前列，以穩定品質及親民價格建立口碑，品牌在全國擁有龐大分店網絡，餐牌涵蓋常見壽司款式及多款限定料理，當中以吞拿魚、三文魚、海膽等壽司口碑最好，整體性價比高！

第4位：すし銚子丸 すし銚子丸以職人即場手握作招徠，保留較傳統的江戶前壽司精神。品牌強調食材鮮度與醋飯配搭，並以人手製作提升整體食味層次。餐廳常見人氣食材包括油份豐富的中拖羅及鮮味十足的鰯魚等，注重切工及配搭，價錢定位較高，整體感覺比一般連鎖店更講究，適合偏好正統壽司風味的食客。

第5位： くら寿司 くら寿司以「無添加」作為主要賣點，強調不使用化學調味料、合成色素及多種人工添加成分。店內除了一般點餐系統外，最具代表性的莫過於每食五碟即可參與一次抽獎的遊戲機制，深受小朋友歡迎！餐牌除了壽司，亦有多款海鮮丼及小食選擇，款式豐富。

第6位： がってん寿司 想感受人情味的用餐氛圍？一於試試第六位的がってん寿司。がってん寿司以現場即握、即送的模式打響名堂，強調採用市場直送食材，並由職人即席製作，令壽司保持最佳狀態。其餐牌由傳統江戶前壽司到創意款式皆有，配合店員充滿朝氣的服務風格，整體感覺比一般連鎖壽司店更具現場感與活力，適合喜歡熱鬧氣氛的食客。

第7位：迴轉壽司トリトン 迴轉壽司店トリトン以北海道食材作招牌，主打產地直送的新鮮食材，來自北海道的海產，如活貝、海膽及三文魚籽等，深受日本饕客歡迎。品牌採用訂單式供應，壽司不會長時間在轉盤上流轉，確保上桌時保持最佳鮮度。

第8位：にぎり長次郎 にぎり長次郎走高級迴轉壽司路線，強調食材質素與份量感。品牌以較大的魚生切片及更講究的製作方式為主打，整體價位較一般連鎖店高。餐廳除了提供即場手握壽司外，亦設有外帶及預約服務，非常方便。

第9位：金沢まいもん寿司 金沢まいもん寿司以金澤及石川一帶的直送地魚為核心，呈現濃厚地方風味。餐牌會因季節而變化，讓食客可品嚐到不同時令海產，當中以能登半島周邊的魚獲最具特色。品牌亦重視職人手藝與醋飯配搭，整體屬於高質路線。配搭石川地酒一同享用，更能體現地方飲食文化的完整魅力。

第10位：大起水產迴轉壽司 大起水產迴轉壽司由水產公司直接營運，最大優勢在於供應鏈透明，鮮度控制有保證，店內可見食材處理及烹調過程，令食客對品質更有信心！餐牌由平價壽司到高級部位均有，其本鮪大拖羅、三文魚及炸物等口碑都不俗，適合追求鮮味與性價比的食客！