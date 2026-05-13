歐美熱賣 Fenty Skin 身體護理系列登陸香港 ! 跟 Rihanna 打造沉浸式香氛沐浴體驗

Fenty Skin正式將歐美大熱的身體護理系列帶到香港! 全新 Fenty Skin Body Collection 讓日常沐浴升級成一場全方位感官享受，Rihanna 以「Touch. Spray. Play.」為靈感，透過細節設計與香氣層次，讓身體護理變得更具玩味與個人風格。全系列將於 Sephora Hong Kong獨家發售。

兩大香調 打造層次感香氛體驗

Rihanna 一直強調，美不僅是外在，更是一種五感並存的體驗。今個系列由觸感、香氣與使用感三方面出發，從細緻泡沫到輕盈泡泡浴，再到可隨時補香的身體噴霧，全面升級日常沐浴時刻。系列三款產品包括沐浴露、泡泡浴及身體噴霧，並以兩款可自由疊加的香氣為核心，兩種香調可單獨使用，亦可混搭疊加，讓浴室瞬間化身為個人香氛實驗室，打造專屬氣味記憶。

磬人花香調

帶有鮮明個性與層次感的花香，結合茉莉花、粉紅胡椒與橙皮的清新前調，再揉合香草、檀香與玫瑰的柔和韻味，呈現出既優雅又帶點型格的氣息。