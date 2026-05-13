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生活
出版：2026-May-13 11:00
更新：2026-May-13 11:00

歐美熱賣 Fenty Skin 身體護理系列登陸香港 ! 跟 Rihanna 打造沉浸式香氛沐浴體驗

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歐美熱賣 Fenty Skin 身體護理系列登陸香港 ! 跟 Rihanna 打造沉浸式香氛沐浴體驗

歐美熱賣 Fenty Skin 身體護理系列登陸香港 ! 跟 Rihanna 打造沉浸式香氛沐浴體驗

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Fenty Skin正式將歐美大熱的身體護理系列帶到香港! 全新 Fenty Skin Body Collection 讓日常沐浴升級成一場全方位感官享受，Rihanna 以「Touch. Spray. Play.」為靈感，透過細節設計與香氣層次，讓身體護理變得更具玩味與個人風格。全系列將於 Sephora Hong Kong獨家發售。

兩大香調　打造層次感香氛體驗 兩大香調　打造層次感香氛體驗

兩大香調　打造層次感香氛體驗

Rihanna 一直強調，美不僅是外在，更是一種五感並存的體驗。今個系列由觸感、香氣與使用感三方面出發，從細緻泡沫到輕盈泡泡浴，再到可隨時補香的身體噴霧，全面升級日常沐浴時刻。系列三款產品包括沐浴露、泡泡浴及身體噴霧，並以兩款可自由疊加的香氣為核心，兩種香調可單獨使用，亦可混搭疊加，讓浴室瞬間化身為個人香氛實驗室，打造專屬氣味記憶。

磬人花香調

帶有鮮明個性與層次感的花香，結合茉莉花、粉紅胡椒與橙皮的清新前調，再揉合香草、檀香與玫瑰的柔和韻味，呈現出既優雅又帶點型格的氣息。

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奶油香草調

以大溪地香草與香草蘭花為主調，配合輕柔麝香，並加入糖漬木香、佛手柑與鈴蘭作點綴，營造出甜美又富層次的「花香美食調」香氣。

結合環保與設計感的包裝美學 結合環保與設計感的包裝美學 結合環保與設計感的包裝美學 結合環保與設計感的包裝美學 結合環保與設計感的包裝美學 結合環保與設計感的包裝美學

結合環保與設計感的包裝美學

Fenty Skin延續品牌對可持續發展的關注，每款產品均採用 30%環保再生物料製成瓶身，兼顧美感與環保理念。

設計上，品牌以色彩作為香調識別：

  • 「磬人花香」以柔和啡色呈現

  • 「奶油香草」則以甜美太妃粉色作區分

Fenty Skin Body Collection | 醇香精油豐盈泡泡浴「奶油香草香調」、「磬人花香香調」 Fenty Skin Body Collection | 隨心玩香精油身體噴霧:「奶油香草香調」、「磬人花香香調」 Fenty Skin Body Collection | 蜜感精油留香沐浴露「奶油香草香調」、「磬人花香香調」 Fenty Skin Body Collection | 隨心玩香精油身體噴霧「翠綠覆盆子」限定版香調 Fenty Skin Body Collection | 隨心玩香精油身體噴霧 「海島旅行」限定版香調 Fenty Skin Body Collection | 身體入門三件組 （奶油香草香調） Fenty Skin Body Collection | 香氛噴霧體驗組

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