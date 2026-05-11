新店關注組｜「全球最美50間cafe」姊妹店登陸銅鑼灣 $178起歎三道菜

打卡餐廳又多個好去處！荃灣PARKSIDE@NINA剛獲選為「50 Most Beautiful Cafés in the World」(全球最美50間cafe)，其最新銅鑼灣姊妹店PARKSIDE@NINA CWB也進駐銅鑼灣如心酒店。兩間餐廳都由屢獲設計獎項的Atelier E設計工作室操刀，將3,000平方呎的空間打造成園景清泉城市綠洲，享受美食環境氣氛一流！

銅鑼灣新店延續品牌「自然靈感」的理念，室內設計美學結合雕塑與植物裝飾，巨型倒置花卉燈飾以馬蹄蓮為靈感，配合戲劇化光影，營造花冠穹頂的夢幻場景。全景落地玻璃透射陽光入內，與流線形座椅與花槽長椅構成柔和幾何線條，籠罩溫暖親切的氣氛。

創新款式捲捲意粉

菜單選擇多元化，有齊西式及亞洲環球口味。前菜推介精緻的煙三文魚迷你脆筒、蒜香烤薄餅、意式生牛肉薄片。來到必食一系列採用木柴窯烤的酸種薄餅，如日式煙吞拿魚薄餅。時下流行的捲捲意粉分別搭配薑蔥紅酒糟虎蝦、燴牛𦟌，有新意又味道香濃。又有多款匠心製作的手工意粉及意大利飯，如菌味濃郁的羊肚菌野菌意大利飯、香辣惹味的軟殼蟹香蒜辣椒扁意粉。招牌特色和牛漢堡也是吸引之選！

與友人分享主菜別錯過脆皮烤乳豬配車厘茄、烤馬鈴薯及蜜糖芥末的、黑椒燴牛肋骨搭配番薯條。甜品都幾獨特，自創特色木化石朱古力蛋糕、荔枝洛神花蛋白脆餅及焦糖脆香蕉，賣相吸睛。