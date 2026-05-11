網上熱話｜內地網民讚香港是「文明城市」 憑優先座看出港人美德反被斥：浪費資源！

不少內地遊客來港旅遊，都愛在社交媒體分享香港的見聞與遊記，有邊度好玩好食同適合打卡。日前有內地網民觀察到港人乘搭交通工具的1個小習慣，因而大讚香港是文明發達的城市，引來網民爭論。

內地網民觀察港人乘車習慣 小紅書上充斥著不少內地網民各式各樣的香港遊記及打卡實錄。其中，有內地網民來港旅遊後，觀察到港人在乘搭交通工具時的小習慣，因而發文大讚「一個城市的文明與發達，是刻進骨子裡的」。

憑優先座看出港人美德 發文者劈頭直指「在香港，優先座真的是優先座」、「地鐵裡再擁擠，都很少人會去佔座」、「公車上也是如此」。而有同樣曾來港旅遊的內地網民留言認同，表示「所以咩叫發達國家、發達地區，上次去日本，台列車好多人，優先席，真係無人坐」、「在深圳基本上都是年輕人的專座」」，又揚言「發達地區和國家看的就是這種，韓國也一樣」。

部分網民唔撐反斥：浪費資源 雖然不少網民大讚這種習慣與美德，但部分人則認為優先座空著不坐是反智行為，「優先座指的是當有老弱病殘幼時，他們優先坐，但是在沒有的時候，這就是個普通座位，這種空著不坐屬於浪費資源」、「因為這個姿勢容易被罵」、「其實是會被正義X罵，所以從來不坐」，更列明「正確做法」為「沒有（老弱病殘幼）的時候隨意坐，有相關人上來時主動禮讓」。