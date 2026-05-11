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出版：2026-May-11 16:00
更新：2026-May-11 16:00

淘寶買貴原來可以退錢！教你4步輕鬆申請退差價

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Joe1757578

淘寶買貴原來可以退錢！教你4步輕鬆申請退差價

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網購已成為大家日常生活的一部分，但不少人都有過這樣的經歷：剛下單幾天，同一件商品就降價了，心裡難免覺得蝕底。近日，有網民在社交平台Threads上分享了一個許多人未曾留意的淘寶實用功能「保價中心」，一次過成功取回多筆差價退款，金額之多連她自己都大感驚訝。這個隱藏在App深處、甚少人留意到，本文將為大家拆解「保價中心」的運作原理，並以4個簡單步驟，手把手教你自行申請買貴退差價。即睇以下詳情！

網民實測：「原來可以退到咁多錢」

事源一位網民日前在 Threads上曬出淘寶 App截圖，展示透過「保價中心」取回的退款總額，並在帖文中興奮留言：「大家記得去淘寶保價！我今天退了咁多錢。」她坦言從未想過金額會累積到如此之多，認為許多用戶根本不知道這項功能的存在，呼籲大家盡快檢查自己的訂單。

事實上，淘寶早已內建「保價中心」功能，系統會自動比對用戶已購商品的價格變動，若商品在保價期內出現降價，消費者即可申請退回差價。然而，由於入口位置不算顯眼，大部分用戶從未使用過。

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網民實測：「原來可以退到咁多錢」 圖片來源：Threads @yuka.ms_

4步快速找到「保價中心」入口

整個操作流程非常簡單，只需在淘寶App內依照以下步驟即可完成。

第一步，打開淘寶應用程式，點擊右下角的「我的淘寶」進入個人頁面。

第二步，在頁面中間位置找到「我的訂單」點擊旁邊「全部」。

第三步，進入訂單頁面後，點擊右上角的「管理」按鈕。

第四步，在彈出的選項中找到「價保中心」（即保價中心），點擊進入即可。

進入後，頁面會顯示「一鍵保價」或「申請保價」的按鈕，直接點擊，系統便會自動比較您購買時的價格與當前售價。

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確認退款及到賬流程

若商品確實降價，系統會清楚列出可退回的金額，例如顯示「您可獲得XX元退款」，確認無誤後點擊提交即可。差價一般會在1至3個工作天內退回至付款帳戶，退款進度可在「我的淘寶」內的「退款/售後」頁面隨時查看。

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「保價中心」的重要規則

雖然「保價中心」功能方便好用，但並非所有商品都適用保價，以下幾點務必留意。

保價期限：大部分普通商品如衣服、日用品等，保價期限通常為7天或15天；部分價格較高的商品如電器、手機等，才可能享有長達30天的保價期。建議大家下單時多留意商品頁面是否標有「保價30天」的標籤，若沒有特別標明，一般默認為7天。

適用範圍： 在天貓超市、官方品牌旗艦店購買的商品，或商品頁面附有「保價標識」的貨品，通常都支援此功能。但需注意，預售商品、秒殺搶購的特價品，以及透過代購或海外直送的訂單，一般不在保價服務範圍之內。

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自動提醒功能：部分商品若在保價期內降價，系統有機會主動在訂單頁面發出「保價提醒」通知，幫助用戶及時申請退款，避免錯失機會。此外，若頁面顯示「價格保護」或「自動保價」等字眼，代表系統已升級至新版保價機制，會更智能地比較價格並自動處理退款。

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