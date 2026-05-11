MAMAME銅鑼灣限定推$68/15分鐘按摩休息站 打卡夢幻粉紅玫瑰巨型花盒

一站式專業產前產後護理中心MAMAME由即日起至5月28日，於銅鑼灣 Fashion Walk 開設期間限定店，為都市人帶來放鬆身心的貼心體驗。現場設有夢幻巨型玫瑰花盒打卡裝置及提供紓壓按摩服務，適合忙碌的港人快速充電，下文即睇介紹！

MAMAME銅鑼灣限定推$68/15分鐘按摩休息站

場內設計以柔和浪漫為主軸，當中最吸睛的必數巨型花盒打卡裝置。整體以夢幻粉紅色為基調，層層堆疊的玫瑰花飾營造出如童話場景般的唯美氛圍！活動特設特設「15 分鐘按摩休息站」，只需 HKD$68即可享受專為肩頸繃緊、長時間工作後感到疲勞的人士而設的專業按摩服務，能於短時間內有效舒緩壓力，為身體快速充電。另外更加加 HKD$200 以優惠價升級體驗 Dr. Magic 隱形止痛貼療程（療程需於 MAMAME 分店進行），進一步延續紓痛效果，適合有長期肩頸或肌肉不適人士。每日名額不限，先到先做；如現場人流較多，將採取派籌形式安排，確保體驗流程順暢。



「MAMAME Pop-up Store」活動詳情