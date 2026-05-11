熱門搜尋:
漢坦病毒 網上熱話 伊朗局勢 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-May-11 19:00
更新：2026-May-11 19:00

MAMAME銅鑼灣限定推$68/15分鐘按摩休息站 打卡夢幻粉紅玫瑰巨型花盒

分享：
MAMAME銅鑼灣限定推$68/15分鐘按摩休息站 打卡夢幻粉紅玫瑰巨型花盒

MAMAME銅鑼灣限定推$68/15分鐘按摩休息站 打卡夢幻粉紅玫瑰巨型花盒

adblk4

一站式專業產前產後護理中心MAMAME由即日起至5月28日，於銅鑼灣 Fashion Walk 開設期間限定店，為都市人帶來放鬆身心的貼心體驗。現場設有夢幻巨型玫瑰花盒打卡裝置及提供紓壓按摩服務，適合忙碌的港人快速充電，下文即睇介紹！

WhatsApp Image 2026 05 11 at 13.11.47 WhatsApp Image 2026 05 11 at 13.11.45 (1) WhatsApp Image 2026 05 11 at 13.11.48 WhatsApp Image 2026 05 11 at 13.11.45 (2)

MAMAME銅鑼灣限定推$68/15分鐘按摩休息站

場內設計以柔和浪漫為主軸，當中最吸睛的必數巨型花盒打卡裝置。整體以夢幻粉紅色為基調，層層堆疊的玫瑰花飾營造出如童話場景般的唯美氛圍！活動特設特設「15 分鐘按摩休息站」，只需 HKD$68即可享受專為肩頸繃緊、長時間工作後感到疲勞的人士而設的專業按摩服務，能於短時間內有效舒緩壓力，為身體快速充電。另外更加加 HKD$200 以優惠價升級體驗 Dr. Magic 隱形止痛貼療程（療程需於 MAMAME 分店進行），進一步延續紓痛效果，適合有長期肩頸或肌肉不適人士。每日名額不限，先到先做；如現場人流較多，將採取派籌形式安排，確保體驗流程順暢。

「MAMAME Pop-up Store」活動詳情 

adblk5

日期：2025 年 5 月 8 日至 5 月 28 日（共 20 天）時間：中午 12:00 至晚上 9:00
地點：銅鑼灣 Fashion Walk 地下（霸王茶姬對面） 

參加方式：HKD$68/15分鐘按摩服務即場先到先做，額滿派籌；HKD$200升級Dr. Magic 隱形止痛貼療程須經WhatsApp（+852-9452 6338）預約。 
*升級療程每日名額不限，須透過官方 WhatsApp（+852-9452 6338）預約。

ADVERTISEMENT

【👇立即追蹤👇】

ad

MAMAME 按摩休息站
dadblk6 madblk6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務