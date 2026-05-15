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生活
出版：2026-May-15 10:00
更新：2026-May-15 10:00

抗老愈早開始愈著數！3 大抗老關鍵＋延緩皺紋按摩指法大公開

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抗老愈早開始愈著數！3 大抗老關鍵＋延緩皺紋按摩指法大公開

抗老愈早開始愈著數！3 大抗老關鍵＋延緩皺紋按摩指法大公開

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隨著年齡增長，加上都市人長期面對壓力、熬夜及空氣污染，肌膚老化問題往往比想像中更早出現。其實「抗衰老」並不只是熟齡肌的專利，而是需要及早開始的日常護膚習慣。由防曬、抗氧化，到改善生活作息，每一個細節都直接影響肌膚狀態。今次就為大家整理一系列實用又容易 Handle 的抗衰老貼士，幫助大家由內到外延緩老化，維持健康年輕肌膚。

抗老3大關鍵

抗老3大關鍵

抗老3大關鍵

想要真正延緩肌膚老化，日常保養一定離不開以下三大核心：

抗老關鍵1. 防曬是第一步（亦是最關鍵）

無論晴天或陰天，每日塗抹至少SPF30的防曬產品，是減慢老化速度最有效的方法。紫外線（UVA/UVB）會加速膠原蛋白流失，是細紋與鬆弛的元兇之一，因此防曬一定不能偷懶。

抗老關鍵2. 選對抗老成分

日常護膚品可重點留意以下成分：

  • A醇（Retinol：被認為是最有效的抗老成分，能撫平皺紋、改善膚質及緊緻肌膚

  • 維他命C / E：抗氧化同時提亮膚色

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  • 胜肽 / 膠原蛋白：促進膠原蛋白合成，提升肌膚彈性

  • 透明質酸（Hyaluronic Acid：鎖水保濕，減少乾紋形成

    • 抗老關鍵3. 夜間修護不可忽視

    晚上是肌膚修復高峰期，建議使用質地較滋潤的精華或晚霜，加強修護與營養補給。

    不同年齡層的抗老重點

    不同年齡層的抗老重點

    不同年齡層的抗老重點

    相信不少人都會問「究竟幾歲開始抗老最好？」其實每個人的肌膚狀態會隨著年齡、膚質以及生活方式而改變，因此不同人生階段，自然有不同的護膚著重點。真正懂得保養的人，並非一成不變地追求「抗老」，而是因應年齡轉變，靈活調整護膚方法，在每個階段都給肌膚最合適的照顧。

    每個階段的肌膚狀態不同：

    ● 20–25歲｜預防為主

    以保濕與防曬為基礎，建立穩定的護膚習慣，減少初老問題出現。

    ● 26–35歲｜初老開始

    開始面對細紋、毛孔問題，可加入抗氧化精華（如維他命C / E），並嘗試入門級抗老產品。

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    ● 36–45歲｜緊緻提升

    肌膚彈力下降，建議使用較高效A醇或胜肽產品，重點改善鬆弛與紋路。

    ● 46歲以上｜深層修護

    以滋養型護膚為主，加強皮膚屏障，著重修復及保護肌膚結構。

    從生活習慣入手 延緩老化

    從生活習慣入手 延緩老化

    從生活習慣入手 延緩老化

    紋路往往是肌膚老化最明顯的警號，例如魚尾紋、法令紋、木偶紋、抬頭紋及各種表情紋等，很多時在初期只屬於暫時性的「假性紋路」。但如果長期忽視，未有及時改善，這些細紋便會逐漸加深，演變成難以逆轉的真正皺紋。以下整理出專家指出幾個容易令皺紋提早出現的生活壞習慣，不妨對照一下，看看自己是否不自覺地「中招」。

    容易加速皺紋的壞習慣

    以下行為都可能令紋路提早出現：

    1. 長時間使用電子產品，導致眼周疲勞與老化

    2. 吸煙習慣會增加嘴角及眼周細紋

    3. 過度節食，令肌膚缺乏脂肪酸，彈性下降

    4. 高糖飲食引發「糖化」，令肌膚暗沉兼加速老化

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    建議改善方法

    • 多食用高抗氧化食物，如莓果、蔬菜

    • 攝取Omega-3脂肪酸（如三文魚、堅果）

    • 減少糖分及精製澱粉

    • 保持充足睡眠

    • 避免長時間低頭（預防頸紋）

    針對不同紋路的簡單按摩方法

    針對不同紋路的簡單按摩方法

    針對不同紋路的簡單按摩方法

    除了改善日常生活中的不良習慣外，亦可配合針對性的方法加強護理。以下整理出適合不同皺紋位置的簡易按摩技巧，只要配合除皺精華一同使用，便有助提升吸收效果，令淡紋與緊緻效果更快、更明顯。

    • 抬頭紋：一手拉提額頭，另一手輕捏或打圈按摩

    • 眉心紋（蹙眉紋）：由眉心向兩側推開，再輕柔按摩

    • 魚尾紋：由眼頭向眼尾，再向上提拉

    • 法令紋：由下往上打圈按摩至顴骨位置

    小貼士：按摩前先塗好精華，減少拉扯，同時提升吸收。

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    想進階？可考慮非入侵醫美

    醫學美容雖然愈來愈普及，但近年出現明顯轉變，不少女性開始傾向以更自然、溫和的方式應對肌膚老化問題。相比傳統拉皮或外科手術，選擇動刀的人逐漸減少，反而更青睞毋須開刀、復原時間短的嫩膚療程例如：

    • 雷射療程：可改善膚質、刺激膠原增生

    • LED光療：幫助修復、改善細紋

    相比傳統拉皮手術，這類療程恢復期短，較適合忙碌的都市人。

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