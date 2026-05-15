抗老愈早開始愈著數！3 大抗老關鍵＋延緩皺紋按摩指法大公開

隨著年齡增長，加上都市人長期面對壓力、熬夜及空氣污染，肌膚老化問題往往比想像中更早出現。其實「抗衰老」並不只是熟齡肌的專利，而是需要及早開始的日常護膚習慣。由防曬、抗氧化，到改善生活作息，每一個細節都直接影響肌膚狀態。今次就為大家整理一系列實用又容易 Handle 的抗衰老貼士，幫助大家由內到外延緩老化，維持健康年輕肌膚。

抗老3大關鍵

抗老 3 大關鍵 想要真正延緩肌膚老化，日常保養一定離不開以下三大核心： 抗老關鍵1. 防曬是第一步（亦是最關鍵） 無論晴天或陰天，每日塗抹至少SPF30的防曬產品，是減慢老化速度最有效的方法。紫外線（UVA/UVB）會加速膠原蛋白流失，是細紋與鬆弛的元兇之一，因此防曬一定不能偷懶。 抗老關鍵2. 選對抗老成分 日常護膚品可重點留意以下成分： A 醇（ Retinol ） ：被認為是最有效的抗老成分，能撫平皺紋、改善膚質及緊緻肌膚

維他命C / E：抗氧化同時提亮膚色

胜肽 / 膠原蛋白：促進膠原蛋白合成，提升肌膚彈性 透明質酸（Hyaluronic Acid）：鎖水保濕，減少乾紋形成 抗老關鍵3. 夜間修護不可忽視 晚上是肌膚修復高峰期，建議使用質地較滋潤的精華或晚霜，加強修護與營養補給。

不同年齡層的抗老重點

不同年齡層的抗老重點 相信不少人都會問「究竟幾歲開始抗老最好？」其實每個人的肌膚狀態會隨著年齡、膚質以及生活方式而改變，因此不同人生階段，自然有不同的護膚著重點。真正懂得保養的人，並非一成不變地追求「抗老」，而是因應年齡轉變，靈活調整護膚方法，在每個階段都給肌膚最合適的照顧。 每個階段的肌膚狀態不同： ● 20–25歲｜預防為主 以保濕與防曬為基礎，建立穩定的護膚習慣，減少初老問題出現。 ● 26–35歲｜初老開始 開始面對細紋、毛孔問題，可加入抗氧化精華（如維他命C / E），並嘗試入門級抗老產品。

● 36–45歲｜緊緻提升 肌膚彈力下降，建議使用較高效A醇或胜肽產品，重點改善鬆弛與紋路。 ● 46歲以上｜深層修護 以滋養型護膚為主，加強皮膚屏障，著重修復及保護肌膚結構。

從生活習慣入手 延緩老化

從生活習慣入手 延緩老化 紋路往往是肌膚老化最明顯的警號，例如魚尾紋、法令紋、木偶紋、抬頭紋及各種表情紋等，很多時在初期只屬於暫時性的「假性紋路」。但如果長期忽視，未有及時改善，這些細紋便會逐漸加深，演變成難以逆轉的真正皺紋。以下整理出專家指出幾個容易令皺紋提早出現的生活壞習慣，不妨對照一下，看看自己是否不自覺地「中招」。 容易加速皺紋的壞習慣 以下行為都可能令紋路提早出現： 長時間使用電子產品，導致眼周疲勞與老化 吸煙習慣會增加嘴角及眼周細紋 過度節食，令肌膚缺乏脂肪酸，彈性下降 高糖飲食引發「糖化」，令肌膚暗沉兼加速老化

建議改善方法 多食用高抗氧化食物，如莓果、蔬菜

攝取Omega-3脂肪酸（如三文魚、堅果）

減少糖分及精製澱粉

保持充足睡眠

避免長時間低頭（預防頸紋）

針對不同紋路的簡單按摩方法

針對不同紋路的簡單按摩方法 除了改善日常生活中的不良習慣外，亦可配合針對性的方法加強護理。以下整理出適合不同皺紋位置的簡易按摩技巧，只要配合除皺精華一同使用，便有助提升吸收效果，令淡紋與緊緻效果更快、更明顯。 抬頭紋 ：一手拉提額頭，另一手輕捏或打圈按摩

眉心紋（蹙眉紋） ：由眉心向兩側推開，再輕柔按摩

魚尾紋： 由眼頭向眼尾，再向上提拉

法令紋：由下往上打圈按摩至顴骨位置 小貼士：按摩前先塗好精華，減少拉扯，同時提升吸收。

想進階？可考慮非入侵醫美 醫學美容雖然愈來愈普及，但近年出現明顯轉變，不少女性開始傾向以更自然、溫和的方式應對肌膚老化問題。相比傳統拉皮或外科手術，選擇動刀的人逐漸減少，反而更青睞毋須開刀、復原時間短的嫩膚療程例如： 雷射療程 ：可改善膚質、刺激膠原增生

LED光療：幫助修復、改善細紋 相比傳統拉皮手術，這類療程恢復期短，較適合忙碌的都市人。