港鐵紅磡站「載遇‧站見」鐵路展回歸　新增模擬駕駛+小小鐵路職員體驗（免費入場）

去年大受歡迎的紅磡站鐵路展今年全面升級回歸，並以全新名稱「載遇‧站見」鐵路展重新登場。展覽將於5月16日起逢星期六、日及公眾假期免費開放，除了保留經典退役列車展品外，今年更新增「我要做車長」模擬駕駛體驗、多個互動展區及全新五米長巨型車票牆，無論是鐵路迷、親子家庭還是懷舊打卡愛好者，都可以一次過滿足玩樂與打卡願望。

模擬駕駛列車 親身體驗做車長 今次展覽焦點之一，是全新登場的「我要做車長」模擬駕駛體驗。參觀者可進入實際用作培訓車長的專業模擬駕駛室，在逼真場景中體驗列車操作，包括啟動、加速、煞車及停站等程序，感受駕駛列車的真實感。 體驗須預先於網上預約及購買指定套票，套票由68元起，除包含模擬駕駛體驗及證書外，亦附送展覽限定紀念品，包括列車鑰匙扣、列車隨身袋及鐵路飛行棋等，具一定收藏價值。 參加者可從以下四款體驗套票中選擇一款，詳情如下：

基本套票 （港幣68元）：包列車模擬駕駛體驗、證書一張及隨機精美列車鑰匙扣一個 標準套票 （港幣198元）：包列車模擬駕駛體驗、證書一張及隨機精美列車隨身袋一個 精選套票 （港幣258元）：包列車模擬駕駛體驗、證書一張及鐵路飛行棋一盒 綜合套票 （港幣428元）包列車模擬駕駛體驗、證書一張、隨機列車鑰匙扣一個、列車隨身袋一個及鐵路飛行棋一盒



小朋友化身小小鐵路職員 除了上面需要付費的車長體育外，展覽還新增免費「鐵路日常」互動區，小朋友可以換上港鐵制服，化身小小鐵路職員，進入「車務控制中心」場景拍照；現場亦設有工程維修模擬區，參觀者可試戴安全帽及反光衣，體驗鐵路工程人員日常工作。 另一邊廂的「超級控制中心」則會介紹列車調度及鐵路幕後運作，讓大小朋友更了解鐵路系統如何維持日常服務。

五米巨型車票牆重現港人集體回憶 懷舊元素同樣是今次展覽重點之一。「鐵路時光」展區首設長達五米的巨型車票牆，展出超過2,500張經典車票及八達通，從早期磁帶車票、儲值車票到1997年八達通誕生，以及歷年特別版八達通，呈現香港鐵路與城市發展的變遷。 場內亦首次展出第一代地鐵車廂復刻座椅、九廣鐵路實木長椅、第一代職員制服、零錢找換機及隧道鑽挖機模型等珍藏展品，充滿濃厚懷舊氣氛。 四大退役列車繼續展出 紅磡站月台亦會繼續展出四架經典退役列車，包括東鐵綫第一代電氣化列車「黃頭」、中期翻新列車「烏蠅頭」、56號柴油電動機車「杜利華號」及九廣通。展區更新增懷舊時鐘及資訊顯示屏，重現昔日車站候車場景，鐵路迷可近距離感受不同年代列車特色。



「鐵仔 & Friends」現身親子遊樂區 親子家庭還可以到「鐵路遊樂站」玩樂，現場集合五位港鐵吉祥物「鐵仔 & Friends」，包括「鐵仔」、「機鐵仔」、「高鐵隊長」、「綠鐵B」及「輕鐵妹妹」，供大小朋友合照打卡。場內亦設有互動遊戲「有禮乘客大挑戰」及列車模型玩具區，讓小朋友邊玩邊學習乘車禮儀。

彩虹站色彩牆 除了展覽內容外，展覽場外亦加入多個全新打卡位，包括以彩虹站、太古站等車站顏色為靈感的主題色彩牆，加上復刻版車廂座椅及懷舊月台佈置等，給各位參觀者打卡。