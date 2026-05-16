令貓咪長壽必做的5件事 ! 把握 8 個月至 7 歲黃金成長期

對於養貓超過半年的主人來說，貓咪由8個月至7歲這個階段，是建立健康基礎、影響日後壽命長短的黃金時期。這個時期的照顧質素，會很直接影響牠們步入老年後的整體健康狀況。以下整理出5大貓咪長壽關鍵重點，可以幫助貓咪健康成長，延長陪伴時間。
貓咪長壽關鍵1. 積極誘導飲水，預防泌尿系統疾病
貓咪天生對口渴較不敏感，好容易飲水不足，而水分攝取其實直接影響壽命。尤其長期只食乾糧嘅貓，較容易出現尿道阻塞或腎臟問題。
做法建議：
每日最少安排一餐濕食，幫助補充水分，是預防泌尿系統疾病最簡單有效的方法。
貓咪長壽關鍵2. 嚴格控管體重
不少貓奴會覺得貓咪肥嘟嘟先可愛，但其實肥胖是健康大敵。高齡貓生病，很大一部分原因都與過重有關。
核心觀念：
過重會增加心臟同關節負擔，變相縮短壽命。維持標準體態，才是真正為主子好。
貓咪長壽關鍵3. 重視口腔護理
牙周疾病不單會影響口腔健康，細菌更有機會透過血液循環，引發全身性慢性發炎，進而損害內臟器官。
照顧建議：
若貓咪無法配合刷牙，可使用適當的潔牙產品輔助
一旦出現牙結石，應盡早接受獸醫檢查及洗牙治療
貓咪長壽關鍵4. 定期心臟檢查
貓咪的心臟疾病往往具有高度隱蔽性，多數情況在出現明顯症狀時已屬較嚴重階段。
篩檢建議：
建議每年安排一次心臟超音波檢查，並由專科獸醫進行評估，以達早期發現、及早治療的目的。
貓咪長壽關鍵5. 避免盲目進補
雖然保護腎臟十分重要，但如果未經評估便隨意餵食保健品，反而有可能增加貓咪肝臟及腎臟的負擔。
用藥原則：
在選用任何保健產品前，應先諮詢獸醫，確保成分安全，並符合貓咪當前的健康需要，避免過度補充。
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