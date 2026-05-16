令貓咪長壽必做的5件事 ! 把握 8 個月至 7 歲黃金成長期

對於養貓超過半年的主人來說，貓咪由8個月至7歲這個階段，是建立健康基礎、影響日後壽命長短的黃金時期。這個時期的照顧質素，會很直接影響牠們步入老年後的整體健康狀況。以下整理出5大貓咪長壽關鍵重點，可以幫助貓咪健康成長，延長陪伴時間。

做法建議： 每日最少安排一餐濕食，幫助補充水分，是預防泌尿系統疾病最簡單有效的方法。

貓咪天生對口渴較不敏感，好容易飲水不足，而水分攝取其實直接影響壽命。尤其長期只食乾糧嘅貓，較容易出現尿道阻塞或腎臟問題。

貓咪長壽關鍵 2. 嚴格控管體重

不少貓奴會覺得貓咪肥嘟嘟先可愛，但其實肥胖是健康大敵。高齡貓生病，很大一部分原因都與過重有關。

核心觀念：

過重會增加心臟同關節負擔，變相縮短壽命。維持標準體態，才是真正為主子好。