自助餐優惠｜香港萬麗海景酒店Food Studio低至75折！新推鴨饌主題 黑松露鴨肝片皮鴨/海膽/龍蝦

香港萬麗海景酒店的人氣自助餐餐廳「Food Studio」自開幕以來一直座無虛席，由即日起至6月30日餐廳更首次推出為期兩個月的「鴨」軸盛宴主題自助餐，將中西美食精髓揉合，創意十足！新推菜式包括鴨肝配片皮鴨伴夏季黑松露、油封鴨腿意大利燴飯、醇香滷鴨等，另外海膽魚子醬紫菜塔可、海膽意大利粉、新鮮蒸焗龍蝦等招牌菜式亦將輪流供應。於酒店官方網上商店預訂可享低至75折優惠，下文即睇介紹！

香港萬麗海景酒店Food Studio 「鴨」軸盛宴主題自助餐 西式料理專區包括爽脆的煙燻鴨胸沙律配碧根果仁，以及極具層次感的蜜桃無花果油封鴨腿沙律。傳統愛好者必試經典歐陸鴨肉酥皮凍批及香滑鴨肝慕斯。熱食方面更有驚喜，主廚推介肉桂香料烤鴨胸伴熱情果紅酒醬，酸甜清爽；而油封鴨腿意大利燴飯伴波特酒汁則完美體現法式燉煮的工藝深度，肉質軟嫩入味。中式料理專區同樣有驚喜，除了必食的醇香滷鴨，更備有濃郁惹味的泰式紅咖喱燴鴨及鑊氣十足的醬油鴨肉炒飯，另外香脆的椒鹽鴨舌及滿滿骨膠原的蠔油花菇炆鴨掌水準亦不俗。

必食 鴨肝配片皮鴨伴夏季黑松露 晚市時段更設有每日輪替的即場烹調專區，絕對是回本之選！逢星期一、三、五及日，大廚會呈獻鴨肝配片皮鴨伴夏季黑松露，肥美鴨肝與香脆片皮鴨交織出極致奢華感；逢星期二、四及六則換上牛肝菌牛蒡清湯浸鴨肝伴帶子，以鮮味清湯襯托出夏季黑松露的馥郁香氣，配搭精緻。甜品區同樣充滿心思，以鴨為主題設計多款造型精緻的甜點，包括朱古力小鴨及鴨子造型蛋糕，打卡一流；另有開心果泡芙、提拉米蘇及芒果布甸等超過15款甜品，相信大家都能食得滿足！

「鴨」軸盛宴將於 2026 年 5 月 1 日至 6 月 30 日供應。由 2026 年 4 月 21 日起，客人可於酒店官方網上商店預訂，即可享用折扣：自助午餐（中午 12 時至下午 2 時 30 分）可享 75 折，自助晚餐（晚上 6 時 30 分至晚上 9 時 30 分）可享 85 折。 「鴨」軸盛宴（另收加一服務費）： •自助午餐（星期一至五）： 成人港幣$ 528｜小童港幣$ 318 •自助午餐（星期六、日及公眾假期）： 成人港幣$ 598｜小童港幣$ 358 •自助晚餐（星期一至四）： 成人港幣$ 848 ｜小童港幣$ 508 •自助晚餐（星期五至日及公眾假期）： 成人港幣$ 918｜小童港幣$ 558

客人可由即日起於萬麗網上商店預訂並享高達75折優惠。