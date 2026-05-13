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出版：2026-May-13 12:00
更新：2026-May-13 12:00

Marimekko x CASETiFY 首推聯乘系列　經典印花融入手機配件

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Marimekko x CASETiFY 首推聯乘系列　經典印花融入手機配件

Marimekko x CASETiFY 首推聯乘系列　經典印花融入手機配件

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經典印花入列　首度聯乘登場

芬蘭人氣品牌 Marimekko 與手機配件品牌 CASETiFY 首度合作，將於5 18 日推出限量聯乘系列。系列洋溢歡樂與色彩，精選 4 Marimekko 經典印花，包括由 Erja Hirvi 2024 年設計的 Kukasta kukkaan Lemmitty、由 Maija Isola 1964 年創作的代表作 Unikko，以及經典 Marimekko 標誌。整個系列進一步展現 Marimekko 對花卉印花圖案的深厚情結。

焦點產品登場　兼具造型與實用性 焦點產品登場　兼具造型與實用性

焦點產品登場　兼具造型與實用性

系列焦點產品包括以 Unikko 花卉造型設計的手機腕帶，方便用家更穩妥地握持手機；同時亦推出配備 3D 立體 Unikko 圖案的手機支架。至於採用 Kukasta kukkaan 印花的配件，則備有兩款配色選擇，櫻花粉、天藍及森林綠交織出清新柔和的粉色調組合，另一款則以黑、白、灰構成有型低調視覺效果。

花藝術融入日常　系列下周全球發售

花藝術融入日常　系列下周全球發售

印花藝術融入日常　系列下周全球發售

CASETiFY 一直視配件為展現個人風格的創意畫布，而今個系列透過標誌性的印花藝術融入手機配件中，好讓大家在日常生活中能隨身攜帶兼具功能性與愉悅感的設計作品。

Marimekko x CASETiFY 聯乘系列將於 5 18 日起全球發售。

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