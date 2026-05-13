Marimekko x CASETiFY 首推聯乘系列 經典印花融入手機配件

經典印花入列 首度聯乘登場 芬蘭人氣品牌 Marimekko 與手機配件品牌 CASETiFY 首度合作，將於5 月 18 日推出限量聯乘系列。系列洋溢歡樂與色彩，精選 4 款 Marimekko 經典印花，包括由 Erja Hirvi 於 2024 年設計的 Kukasta kukkaan 及 Lemmitty、由 Maija Isola 於 1964 年創作的代表作 Unikko，以及經典 Marimekko 標誌。整個系列進一步展現 Marimekko 對花卉印花圖案的深厚情結。

焦點產品登場 兼具造型與實用性 系列焦點產品包括以 Unikko 花卉造型設計的手機腕帶，方便用家更穩妥地握持手機；同時亦推出配備 3D 立體 Unikko 圖案的手機支架。至於採用 Kukasta kukkaan 印花的配件，則備有兩款配色選擇，櫻花粉、天藍及森林綠交織出清新柔和的粉色調組合，另一款則以黑、白、灰構成有型低調視覺效果。

花藝術融入日常 系列下周全球發售

印花藝術融入日常 系列下周全球發售 CASETiFY 一直視配件為展現個人風格的創意畫布，而今個系列透過標誌性的印花藝術融入手機配件中，好讓大家在日常生活中能隨身攜帶兼具功能性與愉悅感的設計作品。 Marimekko x CASETiFY 聯乘系列將於 5 月 18 日起全球發售。