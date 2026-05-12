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出版：2026-May-12 14:00
更新：2026-May-12 14:00

2026世界杯國家隊聯乘Levi's 美國英格蘭系列率先列陣 多國球隊打氣Tee陸續登場

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Joe44

2026世界杯國家隊聯乘Levi's 美國英格蘭系列率先列陣 多國球隊打氣Tee陸續登場

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2026世界杯舉行在即，牛服品牌Levi’s跨足體育版圖，宣布展開全球足球聯乘企劃，與美國U.S. Soccer、英格蘭The FA及法國FFF三大指標性國家足球總會攜手，將熱血足球靈魂注入經典丹寧，重新演繹球迷服飾文化。

美式自由靈魂系列

已於上月率先在香港上架的美國隊系列，完美揉合美式運動服與潮流基因。系列以海軍藍Type I牛仔褸、鮮紅Type III牛仔褸，以及復古風格的ringer tee為核心，並配上充滿街頭感的478寬鬆短褲、印花頭巾，將美式街頭風格與充滿活力的國家隊元素，混在Levi’s經典單品之中，賦予每件單品超越一場賽事的生命力。

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美國隊小組賽程：

612日：美國 vs 巴拉圭(洛杉磯——揭幕戰)

619日：美國 vs 澳洲(西雅圖)

625日：美國 vs 土耳其(洛杉磯)

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英格蘭三獅榮耀系列

本月登場的英格蘭系列，則以「三獅軍團」經典的紅白配色致敬。亮點在於淺色洗水Type II牛仔褸，背後飾有精緻的國家隊徽章，將傳統足球文化轉化為不褪流行的工裝經典。而深色洗水Type III牛仔褸，則將徽章傲然呈現於胸前。配搭紅色478寬鬆短褲(baggy shorts)、印花頭巾及紅色tote bag，組成完整球迷裝備，將深厚的英倫足球文化，變作經得起時間考驗的街頭經典。

英格蘭隊小組賽程：

617日：英格蘭 vs 克羅地亞

623日：英格蘭 vs 加納

627日：英格蘭 vs 巴拿馬

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61推出多國打氣Tee系列

是次與國家足球總會聯乘企劃各個系列，現已於Levi's網店及指定Levi's門市(海港城、朗豪坊、又一城丶時代廣場及沙田新城市廣場)陸續發售。還有多個國家的打氣T(Country Ringer Tees)，將於61日全球同步上市，無論場內定場外，球迷都可以親身著上代表國家系列單品，盡情展現對球隊的支持與熱愛。

購買及查詢：Levi's

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