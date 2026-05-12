2026世界盃國家隊聯乘Levi's 美國英格蘭系列率先列陣 多國球隊打氣Tee陸續登場

已於上月率先在香港上架的美國隊系列，完美揉合美式運動服與潮流基因。系列以海軍藍Type I牛仔褸、鮮紅Type III牛仔褸，以及復古風格的ringer tee為核心，並配上充滿街頭感的478寬鬆短褲、印花頭巾，將美式街頭風格與充滿活力的國家隊元素，混在Levi’s經典單品之中，賦予每件單品超越一場賽事的生命力。

英格蘭三獅榮耀系列

本月登場的英格蘭系列，則以「三獅軍團」經典的紅白配色致敬。亮點在於淺色洗水Type II牛仔褸，背後飾有精緻的國家隊徽章，將傳統足球文化轉化為不褪流行的工裝經典。而深色洗水Type III牛仔褸，則將徽章傲然呈現於胸前。配搭紅色478寬鬆短褲(baggy shorts)、印花頭巾及紅色tote bag，組成完整球迷裝備，將深厚的英倫足球文化，變作經得起時間考驗的街頭經典。

英格蘭隊小組賽程：

6月17日：英格蘭 vs 克羅地亞

6月23日：英格蘭 vs 加納

6月27日：英格蘭 vs 巴拿馬