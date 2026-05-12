THE SOUTHSIDE 貓狗友善設施大升級 寵物車小風扇/全新室內貓狗樂園/3小時免費泊車優惠

THE SOUTHSIDE 今個夏天全面升級貓狗設施，不但新增超過50間「貓狗友善商戶」，更推出限量「超跑設計寵物車」、升級室內貓狗樂園，以及期間限定免費泊車優惠，方便港島南的居民與毛孩一同享受購物及休閒時光。



超過50間「貓狗友善商戶」 主人可攜毛孩一同逛街 THE SOUTHSIDE現時已有超過50個商戶加入「貓狗友善商戶」行列，包括時尚服飾、運動用品、家居生活、餐飲及零售美食等，場內亦匯聚多間寵物相關商戶，包括提供寵物美容、狗狗游泳池及咖啡館服務的 The Barkyard；主打時尚寵物用品的 Kanine；以及售賣鮮食及毛孩配件的 Furri Foods & Furri Tail。另外，人氣咖啡店 noc 與本地漢堡店 N+ BURGER 更設有戶外用餐區， 讓各位主人可以與毛孩一同享用美食。



寵物車全面升級 新增小風扇及型格「超跑款」 夏日將至，THE SOUTHSIDE同步升級場內可借用的寵物車設備，所有寵物車均新增夾式小風扇，讓毛孩於炎熱天氣下依然保持清爽舒適。商場亦限量推出全新「超跑設計寵物車」，以跑車造型作設計靈感，外型吸睛之餘，亦增添打卡感。 除了寵物車外，商場繼續提供多項貓狗友善設施，包括室內貓狗樂園、貓狗友善家庭洗手間、專用升降機、貓狗友善通道，以及停車場內的貓狗友善停泊位等。



室內貓狗樂園5月底升級 新增打卡位與互動裝置 位於商場LG中庭的室內貓狗樂園「SOUTHSIDE PAWTY」亦將於5月底全新升級，加入多個打卡位、玩樂設施及互動裝置，讓毛孩盡情放電。場內同時設有人寵休憩區及寵物車停泊區，方便主人休息及與毛孩互動。



限時「貓狗駕到」免費泊車3小時優惠 由即日起至7月31日，THE SOUTHSIDE推出「貓狗駕到」泊車優惠。逢星期一至五（公眾假期除外）晚上6時後入車，寵主只需攜同寵物貓或狗到GF禮賓處辦理，即可享高達3小時額外免費泊車優惠，免費泊車時數最遲至當晚11時59分完結。 THE SOUTHSIDE 「貓狗駕到」泊車優惠： 只限星期一至五，晚上6時後入車（公眾假期除外）

顧客須攜同寵物貓或寵物狗到達GF禮賓處辦理泊車優惠，即可享高達3小時額外免費泊車（免費泊車時數截止即日23：59）