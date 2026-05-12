法國五月｜海港城推5大活動 日落派對任飲法國酒 打卡即送氣泡飲品

想感受法國美食美酒的文化？不一定要親身飛到法國，在香港同樣可以體驗。海港城5月16日至6月21日期間，首次攜手法國五月美食薈（French GourMay Food & Wine Festival），推出「法調時光@海港城」。商場把露天平台打造成沉浸式「法式花園」，透過調酒工作坊、限定涼茶沙冰雞尾酒快閃吧和「法調派對」，讓酒迷在維港黃昏下，留下法式優雅時刻。

限定浪漫 法式花園

活動期間，海港城聯同Maison Perrier將海洋中心四階露天平台打造成「法式花園」。花園設有Maison Perrier標誌性花卉拱門及法式主題裝置，在快閃吧開放的日子中，訪客更可手持飲品，盡情享受維港景致。

3款調酒工作坊 必試涼茶沙冰雞尾酒

與此同時，活動同時與五味堂合作，推出3款45分鐘調酒工作坊。新手和酒迷(須年滿18歲)可在專業調酒師帶領下，調整多款調酒，包括Maison Perrier招牌無酒精特飲和茶香草本雞尾酒。「五味堂 x Maison Perrier 快閃吧」將於5月16、17及23至25日對外開放，不妨入手限定「涼茶沙冰雞尾酒」，感受涼茶與酒精的衝擊碰撞。快閃吧開放期間，訪客追蹤海港城官方社交平台及 Maison Perrier Instagram，並完成打卡任務，即可免費獲贈Maison Perrier Collection氣泡飲品一瓶。