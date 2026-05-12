大家樂集團3大品牌推初夏優惠　上海姥姥晚市套餐低至6折/意粉屋送甜品/Oliver's Super Sandwiches免費湯品換領

初夏來臨，大家樂集團旗下三大休閒餐飲品牌：上海姥姥、意粉屋及Oliver's Super Sandwiches同步推出六大優惠，包括晚市套餐、端午粽子、生日禮遇及會員獎賞，即睇以下優惠詳情。

配合端午節，上海姥姥亦推出《姥姥匠心．粽夏好味》系列，提供上海白米桂花豆沙粽、上海醬油鮮肉粽及上海醬油鮮肉鹹蛋黃粽三款口味，以套裝優惠價發售，平均每件$36.5起。

上海姥姥推出皇牌晚市二人套餐，原價$334，現只需$199，低至6折，套餐包括涼菜一份、湯羹兩碗、主菜兩款及白飯兩客，主打正宗老上海家常風味。

意粉屋：免費送壽星甜品、主餐牌甜品7折

主打家庭式西餐的意粉屋同樣為壽星送上驚喜。凡於生日月份晚市訂座並消費滿$600，即免費獲贈價值$148的「魔法狗狗雲」甜品一客。這款適合打卡的甜品以白色棉花糖塑造成可愛小狗造型，配上Häagen-Dazs雪糕、時令水果、自家製巴斯克芝士蛋糕及外脆內軟的窩夫，兼顧視覺與味覺享受。

另外，凡惠顧滿$200即可享主餐牌甜品7折優惠，人氣之選包括比利時朱古力火鍋、自家製巴斯克芝士蛋糕及鮮果窩夫配Häagen-Dazs雪糕，嗜甜人士不容錯過。