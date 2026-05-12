大家樂集團3大品牌推初夏優惠　上海姥姥晚市套餐低至6折/意粉屋送甜品/Oliver's Super Sandwiches免費湯品換領

初夏來臨，大家樂集團旗下三大休閒餐飲品牌：上海姥姥、意粉屋及Oliver's Super Sandwiches同步推出六大優惠，包括晚市套餐、端午粽子、生日禮遇及會員獎賞，即睇以下優惠詳情。
上海姥姥：晚市套餐6折起、端午粽每件$36.5起
上海姥姥推出皇牌晚市二人套餐，原價$334，現只需$199，低至6折，套餐包括涼菜一份、湯羹兩碗、主菜兩款及白飯兩客，主打正宗老上海家常風味。
配合端午節，上海姥姥亦推出《姥姥匠心．粽夏好味》系列，提供上海白米桂花豆沙粽、上海醬油鮮肉粽及上海醬油鮮肉鹹蛋黃粽三款口味，以套裝優惠價發售，平均每件$36.5起。
此外，凡於生日月份惠顧滿$500，即獲贈全人手製《姥姥萬壽桃盛會》一份（共6件），外皮鬆軟、內餡清甜，寓意長壽吉祥，適合與親友慶祝分享。
意粉屋：免費送壽星甜品、主餐牌甜品7折
主打家庭式西餐的意粉屋同樣為壽星送上驚喜。凡於生日月份晚市訂座並消費滿$600，即免費獲贈價值$148的「魔法狗狗雲」甜品一客。這款適合打卡的甜品以白色棉花糖塑造成可愛小狗造型，配上Häagen-Dazs雪糕、時令水果、自家製巴斯克芝士蛋糕及外脆內軟的窩夫，兼顧視覺與味覺享受。
另外，凡惠顧滿$200即可享主餐牌甜品7折優惠，人氣之選包括比利時朱古力火鍋、自家製巴斯克芝士蛋糕及鮮果窩夫配Häagen-Dazs雪糕，嗜甜人士不容錯過。
Oliver's Super Sandwiches：登入App儲印花換免費紅菜頭雜菜湯
注重健康輕食的食客亦有著數。Oliver's Super Sandwiches推出新一輪「步步賞」計劃，由即日起至6月2日，The SuperClub會員只需於一星期內透過手機應用程式到指定活動頁面報到5次，即可獲得「紅菜頭雜菜湯電子換領券」一張。持券於指定門市消費滿$50，即可免費獲贈紅菜頭雜菜湯一碗。湯品以超級食物紅菜頭熬製，帶天然甜度並加入香草提味，有助護心補血。
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