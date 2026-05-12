將機鋪搬返屋企！7仔預購UNICO 家用街機系列 50款SNK經典遊戲/限量版迷你街機/遊戲無線充電器

90年代流連機舖的日子或許已經遠去，但那些投幣按掣、與朋友並肩對戰的熱血回憶從未褪色。「7仔預購」將於5月13日起在網站及App開放預購多款 UNICO家用街機遊戲裝置，由接近真實比例的落地街機、便攜迷你機到遊戲充電寶一應俱全，內置《拳皇》、《合金彈頭》、《侍魂》、《餓狼傳說》等經典SNK NEOGEO作品，售價$295起，讓昔日機迷在家中隨時重燃那團打機之火。

三款家用街機 重現機舖臨場感

今次7仔預購的重頭產品是以經典SNK NEOGEO MVS街機為藍本的UNICO MVSX Home Arcade系列，共分三個版本。基本款Home Arcade（預購價$3,600）配備17吋、1280×1024解像度顯示屏，內置50款經典遊戲，設有雙人操控桿及按鈕，支援掃描線效果還原舊式街機畫面質感。

Combo套裝（預購價$4,200）在基本款之上加入專用木製底座，令機身高度更貼近傳統街機比例，站立遊玩更為舒適，並支援家用（AES）及商用（MVS）模式切換，同時提供繁簡中文及多國語言介面。

至於Deluxe豪華版（預購價$5,399）屬最完整配置，隨機附送木製底座、升高底座及造型座椅，重現昔日機舖坐下打機的體驗，適合打算在家中打造專屬街機角落的玩家。