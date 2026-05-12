將機鋪搬返屋企！7仔預購UNICO 家用街機系列 50款SNK經典遊戲/限量版迷你街機/遊戲無線充電器

90年代流連機舖的日子或許已經遠去，但那些投幣按掣、與朋友並肩對戰的熱血回憶從未褪色。「7仔預購」將於5月13日起在網站及App開放預購多款 UNICO家用街機遊戲裝置，由接近真實比例的落地街機、便攜迷你機到遊戲充電寶一應俱全，內置《拳皇》、《合金彈頭》、《侍魂》、《餓狼傳說》等經典SNK NEOGEO作品，售價$295起，讓昔日機迷在家中隨時重燃那團打機之火。
三款家用街機 重現機舖臨場感
今次7仔預購的重頭產品是以經典SNK NEOGEO MVS街機為藍本的UNICO MVSX Home Arcade系列，共分三個版本。基本款Home Arcade（預購價$3,600）配備17吋、1280×1024解像度顯示屏，內置50款經典遊戲，設有雙人操控桿及按鈕，支援掃描線效果還原舊式街機畫面質感。
Combo套裝（預購價$4,200）在基本款之上加入專用木製底座，令機身高度更貼近傳統街機比例，站立遊玩更為舒適，並支援家用（AES）及商用（MVS）模式切換，同時提供繁簡中文及多國語言介面。
至於Deluxe豪華版（預購價$5,399）屬最完整配置，隨機附送木製底座、升高底座及造型座椅，重現昔日機舖坐下打機的體驗，適合打算在家中打造專屬街機角落的玩家。
迷你街機限量特別版 輕巧便攜兼具收藏價值
系列同時推出兩款迷你街機限量特別版，均加送UNICO SNK The King of Fighters公仔Terry Bogard。UNICO MVS MINI Deluxe限量特別版（預購價$870/套）內置45款經典遊戲，配備3.5吋螢幕及兩個紅色迷你手柄，支援HDMI輸出連接電視，方便雙人對戰。
另一款SNK MINI限量特別版（預購價$489）則為慶祝SNK成立40週年而推出，以黑、白、藍配色設計，內置40款人氣遊戲，同樣設有3.5吋螢幕及HDMI輸出功能，體積細小適合桌面擺放展示。
獨家限量配色遊戲無線充電寶同步登場
此外，「7仔預購」亦獨家引入透明藍及透明黑配色的UNICO遊戲無線充電器（預購價$295），將掌上遊戲機與流動充電功能結合。機身內建100款官方授權遊戲，配備2.4吋IPS螢幕、5,000mAh電池容量，支援15W磁吸無線充電及最高22.5W有線快充，兼顧打機與日常充電需要，兩款配色均為7仔預購獨家限定。
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