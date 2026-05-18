萌樣背後全是考驗！養松鼠狗前必知 5 大重點

松鼠狗，又稱博美犬（Pomeranian）一身蓬鬆毛髮與水汪汪的大眼睛，一向都是寵物界的人氣狗狗，編輯家中亦有一隻白色松鼠狗。不過，如果大家有意開始養松鼠狗的話，主人最好先了解牠們的性格與照顧需求，才好下最後決定，不竟你要照顧牠一生一世！以下編輯整理了飼養松鼠狗常見的五大挑戰，希望可以幫助主人迎接牠回家前作好心理準備。
養松鼠狗前必知重點1.性格強勢＋警覺性高
別看松鼠狗體型細小，其實「膽識過人」。牠們警覺性極高，遇到陌生聲音或環境變化，往往會以響亮吠叫作出反應。對於居住在密集住宅的飼主來說，如何透過訓練減低無謂吠叫，是首要課題。
養松鼠狗前必知重點 2. 毛髮保養費時費力
松鼠狗擁有雙層厚毛，掉毛情況不容忽視。要維持蓬鬆造型並防止打結，建議每日梳理一次。如果護理不足，不但影響外觀令毛髮打結，更有機會引發皮膚問題。
養松鼠狗前必知重點 3.極度黏人依賴感強
松鼠狗性格感性，非常依戀主人，需要大量陪伴。如果長時間被忽視，容易感到焦慮或缺乏安全感，甚至出現行為問題。
養松鼠狗前必知重點 4. 體質較敏感
在健康方面，松鼠狗腸胃較為脆弱，對飲食要求非常高。日常需要嚴格控管食物種類與份量，同時亦要預留一定醫療預算，以應付突發健康問題。
養松鼠狗前必知重點 5. 容易出現分離焦慮
由於依賴性強，松鼠狗是分離焦慮的高風險犬種。當主人離開時，牠們可能出現不安、吠叫甚至做出一些破壞行為。因此，從小進行獨立訓練，培養牠安心獨處的能力十分重要。
結語
每種狗狗都有獨特個性與照顧難度。松鼠狗犬雖然需要較多打理和耐心，但只要方法用得正確，牠們同樣可以成為忠誠又貼心的家庭成員。帶牠回家前，不妨先問問自己：是否準備好付出長遠的時間與心力？不過在編輯個人角度，就算有多麻煩，我都不會後悔當初的選擇，反而覺得選得正確！