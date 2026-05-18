萌樣背後全是考驗！養松鼠狗前必知 5 大重點

松鼠狗，又稱博美犬（Pomeranian）一身蓬鬆毛髮與水汪汪的大眼睛，一向都是寵物界的人氣狗狗，編輯家中亦有一隻白色松鼠狗。不過，如果大家有意開始養松鼠狗的話，主人最好先了解牠們的性格與照顧需求，才好下最後決定，不竟你要照顧牠一生一世！以下編輯整理了飼養松鼠狗常見的五大挑戰，希望可以幫助主人迎接牠回家前作好心理準備。

養松鼠狗前必知重點 1. 性格強勢＋警覺性高 別看松鼠狗體型細小，其實「膽識過人」。牠們警覺性極高，遇到陌生聲音或環境變化，往往會以響亮吠叫作出反應。對於居住在密集住宅的飼主來說，如何透過訓練減低無謂吠叫，是首要課題。

養松鼠狗前必知重點 2. 毛髮保養費時費力

養松鼠狗前必知重點 2. 毛髮保養費時費力 松鼠狗擁有雙層厚毛，掉毛情況不容忽視。要維持蓬鬆造型並防止打結，建議每日梳理一次。如果護理不足，不但影響外觀令毛髮打結，更有機會引發皮膚問題。

養松鼠狗前必知重點 3.極度黏人依賴感強

養松鼠狗前必知重點 3. 極度黏人依賴感強 松鼠狗性格感性，非常依戀主人，需要大量陪伴。如果長時間被忽視，容易感到焦慮或缺乏安全感，甚至出現行為問題。

養松鼠狗前必知重點 4. 體質較敏感

養松鼠狗前必知重點 4. 體質較敏感 在健康方面，松鼠狗腸胃較為脆弱，對飲食要求非常高。日常需要嚴格控管食物種類與份量，同時亦要預留一定醫療預算，以應付突發健康問題。

養松鼠狗前必知重點 5. 容易出現分離焦慮