日本過江龍｜麻辣味噌拉麵店「鬼金棒」中環開新店！$90食獨家地獄級辣味噌咖哩飯

東京人氣拉麵過江龍「鬼金棒」強勢登陸中環！這次新店開業不僅帶來招牌的麻辣味噌拉麵，更帶來兩大驚喜新品，分別為辣麻味噌咖哩飯及A4和牛牛骨白湯拉麵。辣麻味噌咖哩飯為中環分店獨家產品，由社長三浦正和研發，日本僅曾推出即食包裝，食客可選中等（普通）、大量（增し）至地獄鬼増（鬼増し）級三種辣度，辣迷一於去挑戰！

必食辣麻味噌咖哩飯＋A4和牛牛骨白湯拉麵

辣麻味噌咖哩飯($90)絕非一般的咖哩，特別揉合「鬼金棒」拉麵的獨門味噌湯底，選用雞骨與豬骨慢火細熬，將肉質精華全數鎖進湯頭，再撒入特級咖哩香料提味，煮出的咖哩濃厚卻不油膩。食客可自選三級麻度及辣度，從中等（普通）、大量（增し）至地獄鬼増（鬼増し）級，自由調配專屬辣麻層次，更可另加港幣10元將白飯升級為拌麵，每一啖都辣得過癮！

另外當然不能錯過「鬼金棒」A4和牛牛骨白湯拉麵($135)，湯頭由「鬼金棒」日本總部匠心研發，以純牛骨反覆熬煉而成，將牛骨的鮮甜與膠質層層濃縮至高達「13度」濃度，呈現出如象牙般細緻的奶白色澤，質感濃厚而順滑。再配上以北海道A4和牛肩胛製作的牛叉燒，加入炸牛蒡、經松露油提香的鮮冬菇與本菇、日本豆苗、洋蔥及茗荷，整體味道層次非常豐富！每日供應有限，售完即止。