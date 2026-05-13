「21世紀杯」英文演講比賽香港區吸引逾300學校參賽 傑出選手可任學生主播

中國日報與維度教育合作舉辦2026年「21世紀杯」全國英文演講比賽，香港賽區比賽日前舉行頒獎典禮。來自加拿大國際學校、聖保羅男女中學附屬小學和香港國際學校等18位學生脫穎而出，擊敗近1300位參賽者踏上頒獎台。得獎者有機會成為中國日報香港版學生主播和記者，參與製作旗艦系列節目《時光對話》（Junior Scoop）等各類青少年節目。

來自加拿大國際學校、聖保羅男女中學附屬小學和香港國際學校等18位學生脫穎而出，擊敗近1300位參賽者踏上頒獎台。

鼓勵學生繼續學好英文

頒獎典禮邀請中央駐港聯絡辦公室副主任孫尚武和教育局局長蔡若蓮擔任主禮嘉賓，蔡若蓮致辭時鼓勵年輕人繼續提升語言能力，向世界說好中國及香港故事。

圍繞社會發展/科技創新等議題演講

香港賽區自2017年設立以來，吸引全港超過600所學校、近3萬名學生參與。今屆賽事設立6個組別，包括幼稚園組、初小組、高小組、初中組、高中組及大學組，吸引300所學校、近1300名學生參與，當中包括港大同學會小學、加拿大國際學校、香港大學和聖保羅男女中學附屬小學等。參賽者將會圍繞社會發展、科技創新、青年成長和文化交流等議題展開演講，並須即場回答評審問題。