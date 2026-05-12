網上熱話｜宏福苑災民痛失梅艷芳黑膠唱片 00後梅姐fans主動送暖獲讚：傳承梅姐善心！

一場火災令不少人痛失家園與至親，亦有部分人失去心愛之物，只能面對開始的新生活。不過，天災無情人間有愛，早前一位宏福苑災民發文稱自己到舊居尋回珍藏之梅艷芳黑膠唱片，惟已被無情火燒得破碎，幸有一位00後梅姐fans主動留言送暖，感動一眾網民。

火災損毀梅艷芳黑膠唱片 早前，一位宏福苑災民在社交平台發文，指自己近日上樓執拾舊物，「辛苦取回的黑膠碟，原來係total loss」。從她上傳的照片中，可見珍藏的梅艷芳黑膠唱片分別為《百變梅艷芳再展光華87-88演唱會》、《淑女》，以及《封面女郎》，令她慘痛表示「一場火災，可以令到有價值嘅嘢變到冇價值，好無奈」。

00後梅姐fans主動送暖 眼見發文者如此傷心與無奈，一位自稱是00後梅姐fans的網民主動留言，直言「你好 見到你個post覺得好難過，我淑女同封面女郎兩張黑膠唱片都有多出的一張，如果你唔介意，我好樂意將呢兩張唱片送俾你，希望可以補返你嘅遺憾，保重」，亦有其他網民紛紛表示「我有一套梅姐03年演唱會DVD全新未拆，如果你需要我都可以送俾你，please take care」、「我有一套後期出既CD定VCD，無機睇，放左好多年，如果妳想留黎記念，我可以順豐俾妳！」

網民溫馨回應 發文者本人無奈回應以上留言，表示「其實我有好多張梅姐嘅黑膠碟的，應該係佢所有嘅黑膠碟，今次無一張可以留得到，可惜」。而一眾梅姐fans的有愛舉動引起網民大力讚賞，直言各位「傳承到梅姐嘅善心」，獲封為「梅姐的高質Fans」，又安慰道「佢嘅價值仲多左一重歷史見證」、「經歷過大火仲留得喺度嘅嘢，就算有啲變形反而都係一個見證」。