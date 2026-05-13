網上熱話｜網民狠批HYROX健身賽為「中年危機 」運動＋貼錢買難受 一文睇清HYROX8大地獄級挑戰項目

近年 HYROX健身賽紅遍全球，早前舉行的「信諾環球 HYROX 香港賽 2026」亦於亞洲國際博覽館圓滿落幕。正當一眾參賽者在社交媒體興奮曬出賽果之際，threads上卻掀起另一番熱論！有網民直指 HYROX 根本是「中年危機」專屬運動，更狠批比賽項目是「貼錢買難受」。

網民狠批HYROX健身賽為「中年危機 」運動

近日 Threads 上一則關於 HYROX 的貼文引發大家激列討論，一名網民直指：「原來參加 HYROX 要畀幾千蚊，果然係中年危機先用得嘅治療方法」隨即引來大批網友共鳴，紛紛毒舌留言：「『貼錢買難受』嘅代表作」更有人啜核諷刺，指這項運動的受眾非常明確：「即係畀嗰啲中產階層成世都未試過擔擔抬抬搬雪櫃，未畀個機會佢哋玩吓。」

不過亦有參賽者與支持者挺身平反。有人認為這個價錢在香港物價水平來說其實「好合理」：「一個人千幾蚊之嘛，一張啟德演唱會飛嘅價錢，今時今日香港嘅物價差唔多啦！連埋比賽前後，食吓嘢玩吓 Booth，玩幾個鐘，唔貴啦」亦有網民採取佛系心態，認為運動本身就是好事：「其實有個藉口可以叫啲平時唔做運動嘅人郁吓都係好事。」 更有人中肯表示：「你當係馬拉松類型嘅活動，成件事就 Fit 晒」究竟網民口中這場「貼錢買難受」的比賽，到底有何魔力吸引全球運動迷報名？即睇下文介紹！