網上熱話｜網民狠批HYROX健身賽為「中年危機 」運動＋貼錢買難受 一文睇清HYROX8大地獄級挑戰項目

近年 HYROX健身賽紅遍全球，早前舉行的「信諾環球 HYROX 香港賽 2026」亦於亞洲國際博覽館圓滿落幕。正當一眾參賽者在社交媒體興奮曬出賽果之際，threads上卻掀起另一番熱論！有網民直指 HYROX 根本是「中年危機」專屬運動，更狠批比賽項目是「貼錢買難受」。
網民狠批HYROX健身賽為「中年危機 」運動
近日 Threads 上一則關於 HYROX 的貼文引發大家激列討論，一名網民直指：「原來參加 HYROX 要畀幾千蚊，果然係中年危機先用得嘅治療方法」隨即引來大批網友共鳴，紛紛毒舌留言：「『貼錢買難受』嘅代表作」更有人啜核諷刺，指這項運動的受眾非常明確：「即係畀嗰啲中產階層成世都未試過擔擔抬抬搬雪櫃，未畀個機會佢哋玩吓。」
不過亦有參賽者與支持者挺身平反。有人認為這個價錢在香港物價水平來說其實「好合理」：「一個人千幾蚊之嘛，一張啟德演唱會飛嘅價錢，今時今日香港嘅物價差唔多啦！連埋比賽前後，食吓嘢玩吓 Booth，玩幾個鐘，唔貴啦」亦有網民採取佛系心態，認為運動本身就是好事：「其實有個藉口可以叫啲平時唔做運動嘅人郁吓都係好事。」 更有人中肯表示：「你當係馬拉松類型嘅活動，成件事就 Fit 晒」究竟網民口中這場「貼錢買難受」的比賽，到底有何魔力吸引全球運動迷報名？即睇下文介紹！
HYROX 到底玩啲乜？ 8 大地獄級挑戰項目一覽
源自德國的 HYROX 是現時全球最紅的室內運動賽事，規模大且門檻不高，設有 10 種報名選項及年齡分級制，無論是健身素人還是專業運動員都能參與其中。這項比賽極度考驗體能與意志，核心結構由 8 組功能性動作項目 組成，最獨特之處在於每組動作之間，都必須穿插 1 公里的跑步挑戰。比賽項目包括滑雪機、負重繩索拖拉、波比蛙跳等。雖然過程考驗體能，但 HYROX 其實不設嚴格的時間限制，根據官方數據，選手平均約需 1.5 小時 即可完成整場比賽。
HYROX健身賽其中一項最吸引之處，是比賽實行全球統一化標準，全球各地的賽事無論項目、規格還是重量標準均完全一致，成績可以進入全球排名榜，與世界各地的健身強者一較高下！表現優異者更有機會衝出香港，晉身 HYROX 世界冠軍賽，在國際舞台上挑戰極限。
HYROX 8大比賽項目介紹
1.1000 米滑雪機
2.50 米雪橇推
3.50 米負重繩索拖拉
4.80 米波比跳
5.1000 米划船機
6.200 米（壺鈴）農夫走路
7.1000 沙袋負重弓箭步
8.100個藥球擲扔
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