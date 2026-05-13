莎莎一連20日限時特價 各大牌子美妝、護膚品、香水低至2折 （附優惠清單）

踏入初夏，既要對抗紫外線，又要應付冷氣房帶來的乾燥，護膚防曬工夫絕對不能偷懶。莎莎由即日起至5月31日舉行一連20日的「MEGA SALE」，逾100款美妝護膚產品低至2折，無論是國際大牌精華還是韓流熱賣單品都有份，大家可以趁減價補貨，即睇以下優惠詳情。

國際護膚品牌低至23折 今次減價集合LA MER、LANCÔME、ESTÉE LAUDER、CLARINS等大牌，其中LANCÔME煥活修護精華（小黑瓶）低至39折，採用Beta-Glucan-CM結合純甘草根萃取，主打7天極速修護肌膚；ESTÉE LAUDER升級再生基因修復精華（小棕瓶）一口價$548；經典SK-II神仙水則以一口價$848發售，以92.7%天然活膚酵母精華Pitera促進肌膚新陳代謝。

彩妝香水低至27折 彩妝方面，Charlotte Tilbury輕盈零瑕蜜粉減至64折，蘊含玫瑰果油及杏仁精油，全日帖服不浮粉；rom&nd果凍波浪管唇膏低至47折，輕鬆打造水潤嫩唇。香水則有Miss Dior、Chloé、Ferragamo及TOUS花果香調系列，低至27折起。



防曬保濕好物低至38折 夏日必備的防曬保濕產品同樣劈價，LA ROCHE-POSAY SPF50全效廣譜輕盈隔離乳液低至38折，採用Netlock防護網狀科技，耐水耐汗兼抗禦紫外光；皇牌harurada防曬系列$198即可入手2件，質地清爽不黏膩；人氣sasatinnie全效透光面膜系列則買2送1，每片含40ml精華，快速為肌膚補水。

韓流熱賣「斷貨王」低至45折 韓國大熱產品方面，Anua PDRN透明質酸水光肌精華套裝$198即可入手，主打促進膠原蛋白合成及深層保濕；白樺樹保濕防曬霜套裝低至45折；另有莎莎獨家發售的Shobido樂天熊仔餅盲盒潤唇膏及護手霜，低至$48一件，兼顧實用與可愛。

個人護理低至37折 全身護理產品同步減價，新引入的NINEMILA啤酒舒緩洗髮露連修護髮膜套裝$200有交易，專為頭皮健康及防脫需求而設；Soo Beauté離子射頻全效嫩膚儀$888連送保濕凝膠及精華；Harurada氨基酸沐浴露系列則低至43折，以15種氨基酸配合薰衣草精油，保持肌膚水潤柔軟。

