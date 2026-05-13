麥當勞 × 雀巢KITKAT朱古力明日登場 脆皮芭菲/新地筒$8起限時回歸

今次聯乘焦點絕對是全新登場的「朱古力脆皮KITKAT芭菲」，麥當勞甜品師以濃郁KITKAT朱古力威化味為新地基底，當溫熱的朱古力醬淋在新地雪糕上，瞬間凝固成香脆朱古力脆皮，每咬一口都能聽到療癒的「啪嗒」脆裂聲。

為慶祝香港麥當勞與雀巢香港合作一周年，兩大品牌於今個初夏再度強勢聯乘。明天(14/5)起，全港麥當勞限時推出人氣爆棚的「KITKAT朱古力威化味新地系列」，將經典朱古力脆皮融入芭菲，炮製出回憶滿滿的夏日消暑甜品，迎來夢幻升級滋味。

日本直送帶來四重黑朱古力滋味

芭菲頂部插上日本直送的KITKAT 72%黑朱古力威化，搭配色彩繽紛、口感脆脆的迷你聰明豆(SMARTIES)，加上絲滑新地、香脆外殼到香濃黑朱古力，呈現層次分明的「四重朱古力」極致享受，苦甜交織不膩口。同步登場還有性價比極高的「KITKAT新地筒」，入口順滑，充滿經典威化朱古力香味。

兩款限時甜品於明天起進駐全港麥當勞，價格更是誠意十足，「KITKAT新地筒」只售至抵價$8(參考價 $9.5)，而配料豐富的「朱古力脆皮KITKAT芭菲」亦只需$17。各位朱古力控與甜品迷記得把握機會，去尋這份初夏限定的美味回憶。